Жареным запахло

СЕГОДНЯ 02:41 2018-07-20T02:41:31+03:00

«Эх, сейчас бы жареной картошки! Если бы только она не была такая жареная...»

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Вы, конечно, в курсе, что картофель фри, например, запросто можно приготовить без единого грамма масла и даже без сковороды - в духовке. Вариации на эту тему тоже крайне интересны.

Картошку очень тщательно моем, тогда и чистить не придется. Нарезаем кружочками толщиной примерно 1 см. Опускаем в холодную воду и оставляем хотя бы на полчаса. Вода станет мутной - это из картошки выходит лишний крахмал, от которого мы как раз и пытаемся таким образом избавиться (хотя, надо заметить, никто еще не жаловался на избыток этого самого крахмала, но порядок есть порядок).

Следующее железное правило: замочил картошку - просуши. Пусть полежит на бумажных полотенцах.

Теперь перекладываем ее в миску и посыпаем солью, перцем, сушеными травками, паприкой. Есть вариант поинтереснее: сванская соль - там куча разных специй, да и аромат невероятный. Поливаем оливковым маслом, перемешиваем.

Выстилаем противень фольгой (тоже не помешает слегка сбрызнуть оливковым маслом), выкладываем картошку в один слой. Ставим в духовку на 15 минут при 200 градусах. Через четверть часа переворачиваем каждый кусочек, еще 15 минут запекаем. В принципе, можно вынимать, картошка готова. Но лучше перевернуть еще раз и вернуть в духовку буквально на 8 - 10 минут - корочка будет красивее.

Теперь важно поэффектнее выложить на тарелку, и можно приступать к поеданию. Соль, перец, соусы не нужны - вы уже заранее добавили все нужные специи.

А уж положить ли на каждый румяный картофельный кружочек прекрасную розовую креветку и невероятно вкусную вяленую оливку - это уж ваше дело.

Приятель, который разделил со мной это счастье в минувшее воскресенье, признался, что это был самый вкусный финал футбольных чемпионатов мира в его жизни. Хороший комплимент, я считаю.

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