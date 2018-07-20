Две тысячи энергетиков со всей России будут чинить электросистему Дагестана

СЕГОДНЯ 21:53 2018-07-20T21:56:49+03:00

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На самом деле, начавшаяся операция — больше, чем просто учения. Ее можно сравнить с энергетическим субботником федерального масштаба. 2200 специалистов со всей России направили в Дагестан, чтобы ударными темпами восстановить местное порядком изношенное электрическое хозяйство.

Учения пройдут с 20 июля по 20 августа. Будет заменено 600 километров электрических проводов, 7,5 тысяч поврежденных опор. Группа «Россети» установит 18 тысяч приборов учета энергии, 1,5 тысячи устройств сбора и передачи данных, отремонтирует 240 трансформаторов.

За месяц электрическая компания хочет разом решить большинство энергетических проблем региона.

- Это очень важное для Дагестана событие, с чем я всех жителей республики и работников компании и поздравляю, - заявил на открытии учений руководитель кабмина Дагестана Артём Здунов. - Мы наконец приведем в порядок ту инфраструктуру, которая требуется нам не только для ведения повседневной жизни, но и для работы нашего бизнеса, коммунальных служб. Мы планируем поменять ветхие сети, приборы учета, наведем порядок в бесхозяйных сетях. Но при этом положительное изменение ситуации невозможно без изменения мышления людей и конечных потребителей. Нужно понимать, что если само отношение людей, глав, бизнеса к этой работе не будет изменено, то она не будет иметь смысла.

Для энергетиков Дагестан — не самый благополучный регион. Оборудование изношено на 76%. Местные предприятия ЖКХ за первые четыре месяца 2018 года оплатили только 14% счетов за свет. Потери электроэнергии (в том числе, из-за самовольных подключений) достигают 37%.

После завершения масштабного ремонта, энергетики будут экономить по 158 млн. рублей и 50 миллионов киловатт-часов в год за счет уменьшения потерь и снижения воровства энергии.

По словам председателя правления «Россетей» Павла Ливинского, многие нынешние проблемы копились годами.

- Это и потери, и неплатежи, и высокий износ оборудования. Энергосеть объединяет всех, и решать эти проблемы мы будем также со всеми подразделениями.

Перед нами стоит задача – подтянуть электросетевое хозяйство в наиболее проблемных объектах до среднероссийских показателей и стандартов, – сказал Ливинский.

О проблемах сетевого хозяйства в начале июня говорил Дмитрий Медведев.

- Газовые, электрические сети на Кавказе сильно изношены и на потери при транспортировке часто списывают все, что фактически было просто украдено как в результате самовольных подключений и врезок, так и с применением различных схем уклонения от уплаты, включая намеренное банкротство предприятий ЖКХ, энергосбыта, - заявил премьер.

Масштабный ремонт энергохозяйства как раз поможет избавиться от чистых потерь при транспортировке и выявить случаи воровства электричества.

Организаторы учений не раз говорили о том, что надеются на гостеприимство и радушие дагестанцев при встрече специалистов. Судя по всему, есть опасения, что местные жители не особенно обрадуются приезду энергетиков со всей страны, которые положат конец застарелому масштабному воровству.

Кроме этого, учения позволят работниках «Россетей» разных направлений отработать взаимодействие друг с другом.

Ремонт энергохозяйства целого региона в течение месяца можно сравнить с ликвидацией аварии. Нужны специалисты всех профилей. В будущем слаженная работа поможет при борьбе с реальными чрезвычайными происшествиями.