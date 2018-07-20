2018-07-20T17:38:35+03:00
Экономика

В банковской системе стали выявлять поддельные банкноты 2000 рублей

Жулики оценили новую купюру
Владимир НИКОЛАЕВ
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Как сообщил Гознак, все 16 поддельных 2000-рублевых купюр изготовлены кустарным способом на принтере и рассчитаны на невнимательность гражданКак сообщил Гознак, все 16 поддельных 2000-рублевых купюр изготовлены кустарным способом на принтере и рассчитаны на невнимательность гражданФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Центробанк опубликовал данные о подделках, обнаруженных в банковской системе страны по итогам второго квартала 2018 года. В списках оказался новичок — выпущенная в октябре прошлого года купюра 2000 рублей. Фальшивую банкноту по дальневосточным мотивам (на ней изображены мост на остров Русский и космодром Восточный) выявляли 16 раз. Ранее липа такого номинала в банковской системе не попадалась.

Однако первый случай попытки расплатиться двухтысячной фальшивкой был выявлен еще в феврале этого года. Предприимчивый дальневосточник расплатился ей на автозаправке в селе Среднебелая Амурской области. Купюру приняли, но позже, при пересчете выручки, выяснили, что это подделка. Прийти к такому выводу было несложно: у сотрудника заправки, оприходовавшего деньги, пальцы оказались в краске. Полиция вычислила «художника», проанализировав данные видеокамер, работавших на АЗС: в объектив попали и он сам, и его машина. В апреле его задержали. 27-летний жулик не стал запираться и сознался, что изготовил фальшивку на струйном принтере в единственном экземпляре. Недавно суд приговорил его к 1,5 годам условно.

Интересно, что этот случай не попал в статистику фальшивок ЦБ. «Эта поддельная купюра не дошла до банковской системы, поэтому и не отражена в нашей статистике ни за первый, ни за второй квартал», - пояснили «Комсомолке» в ЦБ.

Как сообщил Гознак, все 16 поддельных 2000-рублевых купюр изготовлены кустарным способом на принтере и рассчитаны на невнимательность граждан.

Двухсотрублевки пока не подделывают. А самой популярной у фальшивомонетчиков по-прежнему остается пятитысячная купюра — более 70% всех подделок. При этом общее число выявленной «липы» выросло по сравнению с предыдущим кварталом на 12 %. А вот неправильных иностранных денег обнаружили на 30% меньше, чем кварталом ранее.

СКОЛЬКО НАШЛИ ФАЛЬШИВОК?

Сколько нашли фальшивок

Сколько нашли фальшивок

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