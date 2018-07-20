«Тест на ВИЧ: Экспедиция»: с 23 по 27 июля акция Минздрава пройдет в Красноярском крае

СЕГОДНЯ 19:00 2018-07-20T19:06:17+03:00

Каждый желающий сможет сдать тест на ВИЧ в мобильных пунктах тестирования в городах Красноярск, Канск, Ачинск и Красногорск

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Красноярский край станет девятым регионом, где состоится III Всероссийская акция Министерства здравоохранения Российской Федерации «Тест на ВИЧ: Экспедиция». Напомним, акция проводится совместно с Горьковским автомобильным заводом (ГАЗ) и направлена на информирование граждан по проблемам ВИЧ/СПИДа и мотивирование населения к тестированию на ВИЧ-инфекцию. Акция началась на Камчатке и завершится акция в Калининграде. Мобильные пункты тестирования (МПТ) проследуют через 30 регионов Российской Федерации, охватив 120 городов.

С 23 по 27 июля в городах Красноярского края специалисты КГАУЗ «Красноярский краевой Центр профилактики и борьбы со СПИД» в МПТ будут проводить экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию: любой желающий сможет бесплатно и анонимно узнать свой ВИЧ-статус и получить необходимую консультацию.

Тестирование будет проходить в мобильных пунктах - белых автомобилях с брендом акции: широкой красной лентой на бортах, символизирующей дорогу, объединяющей российские регионы, принимающие участие в тестировании на ВИЧ-инфекцию. МПТ будут останавливаться в оживленных местах: в парках, на парковках возле торговых центров, культурно-досуговых учреждений.

27 июля по итогам проведенной в Красноярском крае акции по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию, состоится торжественное мероприятие, где будут озвучены результаты тестирования в городах края. Мероприятие пройдет по адресу: г. Красноярск, Театральная площадь (левый берег) в 15:00.

Где и когда пройти тестирование на ВИЧ в Красноярском крае:

• г. Красноярск – 25-27 июля

25 июля

Место проведения: г.Красноярск, Театральная площадь (левый берег).

Время: 11:00 – 19:00

26 июля

Место проведения: г.Красноярск, Проспект им. газеты «Красноярский рабочий», д. 120 (Территория парковки перед входом в торговый центр «Красноярье» (правый берег).

Время: 11:00 – 19:00

• г. Канск – 23 июля

Место проведения: г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 62. (Территория парковки перед входом в торговый комплекс «Порт Артур»).

Время: 10:00 – 16:00

• г. Ачинск – 25 июля

Место проведения: г.Ачинск, 3-й микрорайон, д. 39 (Территория парковки перед входом в торговый центр «Причулымье»).

Время: 12:00 – 18:00

• г. Дивногорск – 26 июля

Место проведения: г.Дивногорск, ул. Набережная, 19-23 (Парковочная зона на Пионерской площади вдоль домов).

Время: 11:00 – 17:00

Следите за ходом акции в разделе «ТЕСТ НА ВИЧ: ЭКСПЕДИЦИЯ» и на сайте о профилактике ВИЧ/СПИДа: O-SPIDE.RU.