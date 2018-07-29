Человек со слишком большим сердцем

СЕГОДНЯ 10:37 2018-07-29T10:39:56+03:00

Диагноз Егора звучит как пафосная метафора, но на деле – это тяжкое заболевание, с которым малыш борется с самого рождения

Изменить размер текста: A A

Мальчик родился вовремя и без проблем, но на третьем часу жизни, вдруг, начал задыхаться.

- Ему пара часов осталось, - устало отмахивался доктор от мамы. – Порок сердца, увы. Идите домой… Мы сообщим о смерти.

Но Егор не умер. Чудом дожил до операции в четыре месяца. К тому моменту в его крохотном теле весом два с половиной кило еле-еле билось огромное сердце взрослого мужчины.

И все же его спасли. Однако, во время операции ребенку повредили трахею, и в два года мальчик перестал самостоятельно дышать.

- Он лежал в реанимации, привязанный за руки и ноги, а мне было запрещено приходить к нему – с ужасом вспоминает Наташа.

Поставили трахеостому. С этой трубкой в горле Егор прожил шесть лет. Все эти годы ему нельзя было даже гулять, чтобы не дай бог не переохладиться и не перегреться. «Он обязательно будет дышать сам!» – твердила мама и упорно искала специалистов, которые помогут. Но местные врачи только посмеивались над «безнадежностью» затеи.

Наконец, израильские доктора пригласили Егора на лечение. И пока мама собирала вещи сына в поездку, папа паковал чемоданы, чтобы навсегда покинуть семью. В тот год Наташа лишилась мужа, но зато ее сын начал самостоятельно дышать.

Потом была еще эпилепсия, которую Егору так же удалось победить, благодаря упорству мамы не слушавшей ничьи «плохие прогнозы». И детский церебральный паралич, с которым они борются до сих пор. И изначально больное сердце…

- Да, мой сын родился слабым - горько вздыхает Наташа. - Но если бы не было всех этих задержек с лечением, если бы на Егорке не ставили постоянно крест, а вовремя помогали ему, он бы давно уже учился в школе!

Увы, в свои десять лет, мальчик с трудом ходит и не умеет говорить. Единственное, что у него по-настоящему развито – это его огромное, доброе сердце. Он всех любит, всех прощает. Даже массажиста, которого по идее должен бояться…

- В его кабинете все кричат и плачут, – рассказывает Наташа, – но только не Егор! Про него доктор говорит: «он так трогательно протягивает ручки для объятий, что я просто не могу делать ему массаж - боюсь причинить боль!»

Несмотря ни на что, в жизни Егорка действительно очень обаятельный мальчишка. Он умеет смешно гримасничать, нежно ворковать и очаровательно улыбается. Но чтобы научиться говорить, ему необходима помощь профессионалов. Курс реабилитации рекомендованный Егору стоит 424 000 рублей. Для одинокой матери эта сумма неподъемна... Как бы ни было трудно, все эти годы Наташа шила и вязала для благотворительных ярмарок, чтобы помочь другим детям. Теперь она сама очень нуждается в поддержке. Пожалуйста, помогите!

Способы помощи:

- Можно отправить СМС на номер 3443 с текстом: «Радуга 500», где 500 – это любая сумма пожертвования

- Сделать перевод в банке или онлайн на страничке Фонда www.golfstreamfond.ru

ИНН 5017998033

КПП 771401001

ПАО "Сбербанк"

Расчетный счет в рублях:40703810638000004775

Корр. счет 30101810400000000225 в ГУ Банка России по ЦФО

БИК 044525225

Получатель: БФ «Гольфстрим»

Назначение: Благотворительное пожертвование на лечение Егора Исаева. НДС не облагается.

Все детали (в том числе, если вы хотите помочь семье «лично в руки» и т.д.) можно уточнить у координатора: +7 (962) 941 96 62