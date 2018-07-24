Что сейчас важно сделать с садовой земляникой, чтобы на следующий год она дала суперурожай

24 Июль 10:05 2018-07-24T17:21:47+03:00

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М.Антонов:

- Зацвело все буйным цветом! Распустилось. Сорняки заколосились. Свекла взошла. И тетя Таня с нами на прямой связи из студии в Красноярске. Доброе утро!

Тетя Таня Кудряшова:

- Доброе утро, дорогие мои!

М.Баченина:

- Присылайте свои вопросы!

М.Антонов:

- Какова тема сегодняшняя?

Тетя Таня Кудряшова:

- Тема будет такая. Что делают наши садоводы-огородники, если культуры ягодные и плодовые деревья уже отплодоносили и мы собрали урожай? Почему выбрала эту тему? Скоро это произойдет. И, как всегда, мы окажемся в неведении, что делать.

Первая отплодоносила земляника. Давайте займемся ей.

М.Антонов:

- Давайте. И что делать?

Тетя Таня Кудряшова:

- Земляника садовая, крупноплодная, мелкоплодная, ремантантная, усатая, безусая, нейтрально дневная, но это земляника. Клубника – это та, что мы собираем на лугах и полях. Ее там великое множество. И она совершенно отличается от земляники садовой, потому что земляника однодомое растение, а клубника двудомное. То есть, отдельно мальчики и отдельно девочки. И у них перекрестное переопыление.

Иногда задают вопрос. Почему у меня цветет земляника, а не плодоносит? Все очень просто.

М.Баченина:

- Мужчин не хватает.

Тетя Таня Кудряшова:

- Не совсем. Их слишком много. Если соединить, гибрид сделали между земляникой и клубников, клубника «Миланская» и «Чилийская» - ее используют в этом всем. В гибридизации. И получается растение, которое называется земклуника. Но это иногда неустойчивый гибрид и он распадается. У вас на огороде могут появиться и мальчики, и девочки. Мальчики выше ростом, выше, цветы очень большие и крупные. Цветет очень красиво, только ягод на образует. Поэтому на 15 девочек оставляем одного пацана. Этого достаточно.

М.Антонов:

- Потому что на десять девчонок по статистике…

Тетя Таня Кудряшова:

- Да. И все будет в порядке.

М.Баченина:

- Вопрос ребром. Значит ли это, что земляника несчастнее клубники?

Тетя Таня Кудряшова:

- Что?

М.Баченина:

- Там двудомная, мужчины и женщины. А тут один мужчина и все остальные женщины.

Тетя Таня Кудряшова:

- Знаете, дело в том, что на цветке у земляники и пестики, и тычинки.

М.Баченина:

- Вот! Счастливее.

Тетя Таня Кудряшова:

- А у клубники либо пестики, либо тычинки. У земклуники они как бы как у земляники, но если распался гибрид, то получится, что у вас отдельно растения будет два дома – мужской и женский, чего не хотелось бы.

Земляника требует все время к себе внимания. Рано весной мы ее окучивали, обхаживали как могли, лечили, пока она не зацветет, кормили, поливали, обрабатывали. А теперь что делать?

Собрала ягоду с моей любимой «Купчихи». Уже вся Россия знает, что это за ягода такая. Сладкая безумно! Душистая! Просто с ума сойти. Вот у меня внучка полтора года, она не будет есть ни «Первоклассницу», ни «Шиндлер». Она тянется только к этой ягоде. Набивает полный рот и с удовольствием все это съедает. Правда, она очень вкусная. Но эта ягода очень капризна. Это земклуника. И у нее есть свои особые потребности. Она очень быстро хватает заболевания. Все, что вокруг не так. У нее сейчас кончики листьев стали серо-коричневыми, то есть, проблема уже существует. У нее весь сезон, я никак не могла вылечить ее от прозрачного клеща, который живет там. Чуть-чуть под землей, где стебельки оттуда выходят. И они, эти гаденыши, подсасывают эти листья в зачатке, еще в стадии даже не листа, а зачатка сочного. И когда лист выходит наружу, у него подобраны будто бы на ниточку, листик стянут, край. Ягодки будут скукожены. У них мордашка будет как будто втянутая внутрь. Страшненькие.

М.Баченина:

- Маленькие уродцы. Даже есть не захочется. Кстати, если съесть, они будут не вкусные?

Тетя Таня Кудряшова:

- Просто они раненые.

Сейчас надо избавиться от прозрачного клеща. Ягода собрана. Вам нужны усы? Оставляйте. Но дорожки засыпайте стружками, опилками, соломой, чтобы усам было легко уцепиться, а вам потом было легко их вытащить, не нарушив корневую систему.

Возьмите для начала такие препараты, как «Цифокс», «Фитоверм». Это те препараты, которые прекрасно борются с клещами. «Фитоверм» безопасен. Даже если бы вы это сделали еще была бы ягода на кустах, вы через два можете спокойно есть ягоды, огурцы, помидоры. Это все очень хорошо работает и распадается очень быстро. Это биопрепарат.

М.Антонов:

- Тут посыпались вопросы. «Из-за чего трескаются помидоры? Поливаем раз в неделю, но обильно».

Тетя Таня Кудряшова:

- Когда один раз в неделю и обильно, это хорошо. Это периодичность. Правильно. Но, скорее всего, это особенность сорта. Если бы назвали сорт, я бы сказала. Уменьшите количество воды для одноразовой поливки. Можете, если в теплице замульчирована почва, не поливать две недели, ничего страшного.

М.Антонов:

- У нас телефонный звонок от Нины.

- Здравствуйте! Я из города Михайловска Ставропольского края. Вопрос у меня про помидоры. Сейчас такая проблема. Гусеница прогрызает зеленую помидорку и поселяется в ней. У нас есть и красные, и зеленые помидоры. И химикаты мы применять не можем. Красные мы уже едим, а с зелеными такая вот проблема.

Тетя Таня Кудряшова:

- Люди добрые очень и наивные. К природе надо относиться по-другому. Если это вредитель, портит вам весь урожай, ну, «Фитоверм» никто не отменял. А «Перетрум», настойка ромашки, есть спреи для мягкотелых товарищей – это гусеница, а есть аэрозоль для жесткокрылых – клещи. Муравьи убегают однозначно. Никто не помирает, все куда-то разбегаются. И это на основе ромашки-перетрум, то есть, долмацкой, персидской, индийской. Но это великолепное растительное средство, которое работает на сто процентов. Три-четыре часа и вы можете есть свои помидоры. Гусениц только не будет на них.

М.Баченина:

- Огурцы, тетя Таня, вырастают уродливые в виде бутылочки. Что делать?

Тетя Таня Кудряшова:

- Потому что у вас не хватает то ли калия, то ли фосфора. Возьмите комплексное удобрение для огурцов или хотя бы овощное. И строго по инструкции внесите в почву или разведите и полейте жидким раствором.

М.Антонов:

- И будут у вас огурцы не в виде бутылочки, а в виде чашечки.

Мы про землянику поговорили?

Тетя Таня Кудряшова:

- Нет, закончу. Что сейчас от болезней? В середину куста брызгайте струей «Фитоверм», чтобы там все сдохли. А чтобы листья были здоровы, разведите литр сыворотки молочной, литр воды, щепотку мочевины и 15 капель зеленки. Можете пробежаться из лейки, можете опрыскивать, чтобы стекало. Но пролейте в погоду нежаркую прямо из лейки с мелкими дырочками, чтобы и почва обеззаразилась. Зеленка уникальна. Это на Западе ее не любят, она не разрешена, но у нас даже грудничковым деткам разрешена, беременным мамам. Она не сжигает кожу, она мягкого антисептического действия и работает на растениях великолепно.

Кстати, у кого вишня цветет и сбрасывает много цветов, на 10 литров 20-30 капель, 40 максимум. Весной разводите, и опрыскивайте по начинающим цвести вишням. И у вас урожай на 20% увеличится.

М.Баченина:

- Артур, доброе утро!

- Доброе утро! Тетя Таня, помогите. Как быть? Мучнистая роса напала на виноград. Я обработал содой, йодом и водой. Немного листья по краям, видимо, обжег. С дозировкой ошибся. Можно ли есть после мучнистой росы виноград, который был поражен не сильно? Обрывать ли обожженные листы? Можно ли обрывать грозди? Если не сильное поражение винограда?

Тетя Таня Кудряшова:

- Нет, Артур. Вы можете спокойно есть виноград, для вас это опасности не представляет. Это не просто мучнистая роса, это ложная американская мучнистая роса.

М.Антонов:

- Мы нашли причину!

М.Баченина:

- Вот!

Тетя Таня Кудряшова:

- Да, это они! Америкосы! Весь виноград наш испортили.

М.Антонов:

- Сначала жука прислали из штата Колорадо!

Тетя Таня Кудряшова:

- А теперь мучнистую росу!

Вы правильно сделали, что обработали подобным составом, но я бы вам рекомендовала тот рецепт, который я только что прочитала. Можете взять 10 литров воды, 2 литра молочной сыворотки, добавить не более 20 капель зеленки, а она очень сильная. Не надо думать, что если 5 капель написано, что она не работает. Работает. И можете не добавлять мочевины. Опрыскивать надо только вечером каждые три дня таким составом хотя бы три раза. И у вас все будет в порядке. Не надо обрывать листья, вам надо просто сделать крышу над виноградом. Это намокание листвы, не просыхание без солнечных лучей и ветерка виноград будет все время болеть. Поставьте поликарбонатовую крышу. Он у вас укрывной, скорее всего. Есть не укрывные сорта, есть укрывные. Поставьте крышу и у вас проблемы исчезнут. И обрабатывайте таким раствором с самого начала. Вот начинает расти виноград, берете пачку сыворотки молочной, ничего не добавляя, просто сывороткой растения один раз в десять дней с самого начала и до конца. И не будет у вас никаких болезней. Нот только чтобы не густой был виноград, чтобы все освещалось солнцем, просыхало быстро. Это главное условие.

М.Антонов:

- Ставропольский край. «Слива гниет, вся червивая. Что делать».

Тетя Таня Кудряшова:

- Хороший вопрос, только не вовремя. Вот когда ваша слива готовится к цветению… Во-первых, вы ей даете много воды. Давайте как можно больше. Она засухонеустойчивая. Ей все время нужно пить. Как гортензии. Во-вторых, есть цветоед, а есть уже плодожорка. У вас, скорее всего, плодожорка. Как только, чтобы не спугнуть ни пчел, ни мух, и так слива перекрестноопыляемая, как только появились плодики основные, осталось 5% не отвалившихся цветов, пожалуйста, возьмите препараты против плодожорки. Это может быть карбофос, который, кстати, за неделю распадается. Это «Командор», «Конфидор», там их масса. Опрыскайте тщательно. Строго по инструкции. Допустим, срок ожидания – 1/4, то есть, один день, а четыре раза надо обработать, то есть, через каждый день четыре раза. Что будет написано на вашем препарате, не знаю.

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М.Антонов:

- Евгений, здравствуйте!

- Здравствуйте. Заказал в интернет-магазине китайском помидоры-черии черного цвета. Прорастили, посадили на балконе, выросли. Появляются соцветия. Цветочки и сразу засыхают. Что делаем, не понимаем.

Тетя Таня Кудряшова:

- Без разницы, на балконе или в теплице. Черри – это тепличный томат эндотерминантный, растущий бесконечно и плодоносящий тоже. Какой объем почвы под корнями?

- Горшок длинный с метр и сантиметров 15 глубиной. И там восемь кустов.

Тетя Таня Кудряшова:

- Евгений, для каждого томата черри вы должны выделить 10-литровое ведерко. Столько почвы ему необходимо. Сделайте дренажное отверстие. Они должны быть не только на дне, на краю, где дно в стенки переходит, но и на самих стенках, чтобы воздух подсасывался. У вас там все заскорузло, заилилось, намылось. И ничего там не дышит и не работает. И, поливая томаты, вы должны понимать… Им очень тесно, они будут все сбрасывать. Они не могут деток выносить, потому что у них условия не созданы. А для огурца вообще надо 40 на 40 сантиметров – такой объем почвы корень у огурца. Все это растет прекрасно, если соблюдать условия растений, а не придумывать ничего самим. И лишнее переувлажнение. Почва всегда влажная, потому что их много. От этого помидоры сбрасывают с большим удовольствием цветы.

М.Антонов:

- «Тетя Таня, в какой месяц лета надо сбрасывать обрезку декоративных кустов дирены пузыреплодника? Делаю из них шарики. Сколько за сезон? Два или один достаточно?».

Тетя Таня Кудряшова:

- Первое, что вы делаете, это когда еще нет сокодвижения. Вы придаете форму своему растению, потому что если вы будете делать, когда начинают образовываться листья, идет сильное сокодвижение и у вас все это истечет соком и растение, скорее всего, погибнет.

До сокодвижения, пока почки не проснулись. И после того, когда вы видите, что осень уже пришла. У нас в Сибири это конец августа. Мы прищипываем макушки смородины, веточек и так далее. Вы можете перенести это, если это Подмосковье или более западное, пусть это будет сентябрь. И вы уже все – сокодвижение остановилось. Вреда вы не нанесете.

Кстати, елки, пихты, сосны можно формировать целое лето, не переставая.

М.Антонов:

- Спасибо, тетя Таня!