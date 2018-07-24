Никки Хейли: Россия никогда не будет другом США

СЕГОДНЯ 14:23 2018-07-24T14:31:07+03:00

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Всю неделю после встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки американские СМИ, политики и дипломаты называют своего президента предателем, а американо-российскую дружбу - невозможной. Так, по словам постпреда США в ООН Никки Хейли, Америка никогда не сблизится с Россией.

- Мы не доверяем Москве, мы не доверяем Владимиру Путину и никогда не будем доверять. Они никогда не станут нашим другом. Это просто факт, — сказала Хейли в интервью телекомпании CBN. При этом диалог между странами она назвала необходимостью. - Эти встречи (с Путиным и Ким Чен Ыном - Ред.) должны состояться. Вы не сможете достучаться до другой стороны без этих разговоров.

В США ПАНИКА

- Хейли представляет не Трампа, а американский истеблишмент, который негативно отнесся к саммиту, - рассказал «КП» политолог-американист Александр Домрин. - Кроме того, Никки Хейли не является профессиональным дипломатом. Поэтому некоторые вещи, которые она произносит - это не позиция американской власти, а отражение ее собственной неграмотности и незнания дипломатического языка. В данном же случае, это также и элемент отчаяния и страха определенных кругов на фоне нормализации отношений между нашими странами. Но ничего общего с реальным положением дел такая позиция не имеет.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Болтон встретится со своим российским коллегой

- Это единственное, о чем договорились в Хельсинки Трамп и Путин, - рассказала журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. О том, с кем именно собирается встретиться помощник президента США по нацбезопасности - не разглашается. - Мы объявим о конкретных деталях, когда они нам будут известны,— сказала Сандерс.