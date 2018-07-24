2018-07-24T19:16:52+03:00
Звезды

Скрывая беременность, Регина Тодоренко фотографируется только по пояс

Судя по всему, живот телеведущей уже сильно заметен
Ольга АНТОНОВА
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Новости о своей беременности Регина Тодоренко не комментирует.Новости о своей беременности Регина Тодоренко не комментирует.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Регина Тодоренко никак не комментирует новость о своей беременности, несмотря на то, что округлившийся живот уже сильно был заметен и под просторным платьем звезды на приеме премии Glamour, где она появилась с предполагаемым отцом ребенка Владом Топаловым. В своем инстаграме звезда строит планы на будущий телевизионный сезон, анонсирует новые выпуски своего нового шоу, но ни слова ни про свадьбу, ни про будущего ребенка. Несмотря на то, что вопросов о материнстве в комментариях к фото все больше.

Сейчас красавица вместе с возлюбленным улетела отдыхать на Сардинию, где вовсю наслаждается отпуском и морем. Однако, в отличие от своих привычных снимков, теперь бывшая ведущая «Орла и решки» фотографируется исключительно по пояс, стремясь, чтобы в кадр не попадал большой живот. Возможно, такая секретность объясняется простым женским суеверием, когда будущая мама просто не хочет раньше времени говорить о будущем малыше и стремится не демонстрировать свое интересное положение.

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Регина Тодоренко и Влад Топалов
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Напомним, впервые о беременности яркой ведущей заговорили три месяца назад, когда в сети появились фото из обследования в медклиники Питера, которые подтверждали, что Тодоренко ждет ребенка. А буквально за месяц до этого, звезда опубликовала фото из Лондона, где она провела романтичный уикенд вместе с Владом Топаловым.

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