2018-07-31T12:59:29+03:00
Общество

Ольга Васильева считает, что смартфоны в младшей школе детям не нужны

Общественности стоит провести обсуждение и “выйти на законопроект”, считает министр просвещения
Поделиться:
По мнению министра просвещения, в младших классах смартфонам не место.По мнению министра просвещения, в младших классах смартфонам не место.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Глава министерства просвещения Ольга Васильева одобряет опыт французских властей, запретивших использование смартфонов во время школьных уроков.

- Я считаю, что это правильно. В 1-4 классах вряд ли нужны смартфоны. Это отвлекает малышей, нечего им делать с телефонами на уроках, - рассказала журналистам Васильева.

По словам министра, вводить подобный запрет в России не стоит, но начать обсуждать - пора.

- Любой запрет вызывает прямо противоположную реакцию, поэтому нужно объяснять, - считает глава минпросвещения. - Коллеги и Германии, и в Японии, и во Франции решились на этот шаг, опираясь на общественное мнение. Нам нужно тоже изучить общественное мнение, выйти на законопроект, на обсуждение.

По словам министра, инициатива должна исходить от родительской общественности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Ранняя профориентация - хорошо забытое старое, которое надо возвращать": Ольга Васильева рассказала о крупнейшем нацпроекте в сфере образования

- Ничто так не мотивирует и не консолидирует население, как спортивные победы, армия и строительство садиков и школ, - заявил Виктор Зимин, глава правительства Хакасии, приветствуя Ольгу Васильеву.

Министр просвещения прилетела в республику, чтобы проинспектировать строительство новых школ и детсадов (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Ранняя профориентация - хорошо забытое старое, которое надо возвращать": Ольга Васильева рассказала о крупнейшем нацпроекте в сфере образования
Министр просвещения посмотрела, как идет строительство новых школ в глубинке, и рассказала педагогам о том, что ждет систему образования в ближайшие годы
Ольга Васильева: «Современные дети недолюбленные»
В эфире Радио «Комсомольская правда» министр просвещения ответила на вопросы журналиста, педагога, председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимира Легойды [видео, эксклюзив "КП"]
Мечты абитуриентов-2018 и их родителей: учиться в универе рядом с домом и, желательно, на полицейского
В разгар вступительной кампании старшеклассники, их родители и педагоги сказали всё, что думают, о ЕГЭ, уровне школьной подготовки и престижности высшего образования [инфографика]
Новости 24
Турчинов предложил ввести уголовную ответственность за импорт российских товаров
Россия откроет генконсульство на острове Пхукет
Власти китайской провинции конфискуют у населения гробы
Захарова прокомментировала новые санкции ЕС в отношении России
Стрельба в районе Южного вокзала в Брюсселе: один человек ранен
На западе Москвы разыскивают похитителя торгового киоска
Прощание с актрисой Натальей Кузнецовой состоится 1 августа
Киев готовит санкции против 19 российских компаний из-за Крымского моста
Дворкович объяснил весенний рост цен на бензин
Дворкович объяснил весенний рост цен на бензин
«Выбирайте пути объезда»: В Росавтодоре рассказали об обстоятельствах обрушения наземного перехода в Подмосковье
«Все будет хорошо»: Андрей Волков прокомментировал спасение российского альпиниста в горах Пакистана
Руководитель гражданской авиации Малайзии ушел в отставку после публикации доклада по исчезнувшему MH370
Замглавы ФСИН принес извинения заключенному, которого пытали в ярославской колонии
Беженцы покидают лагеря в Сирии и возвращаются в свои дома
В Москве госпитализировали Аскольда Запашного