Ольга Васильева считает, что смартфоны в младшей школе детям не нужны

СЕГОДНЯ 12:44 2018-07-31T12:59:29+03:00

По мнению министра просвещения, в младших классах смартфонам не место. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Глава министерства просвещения Ольга Васильева одобряет опыт французских властей, запретивших использование смартфонов во время школьных уроков.

- Я считаю, что это правильно. В 1-4 классах вряд ли нужны смартфоны. Это отвлекает малышей, нечего им делать с телефонами на уроках, - рассказала журналистам Васильева.

По словам министра, вводить подобный запрет в России не стоит, но начать обсуждать - пора.

- Любой запрет вызывает прямо противоположную реакцию, поэтому нужно объяснять, - считает глава минпросвещения. - Коллеги и Германии, и в Японии, и во Франции решились на этот шаг, опираясь на общественное мнение. Нам нужно тоже изучить общественное мнение, выйти на законопроект, на обсуждение.

По словам министра, инициатива должна исходить от родительской общественности.

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- Ничто так не мотивирует и не консолидирует население, как спортивные победы, армия и строительство садиков и школ, - заявил Виктор Зимин, глава правительства Хакасии, приветствуя Ольгу Васильеву.

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