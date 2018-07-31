"Ранняя профориентация - хорошо забытое старое, которое надо возвращать": Ольга Васильева рассказала о крупнейшем нацпроекте в сфере образования

СЕГОДНЯ 08:25 2018-07-31T08:58:37+03:00

Министр просвещения посмотрела, как идет строительство новых школ в глубинке, и рассказала педагогам о том, что ждет систему образования в ближайшие годы

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- Ничто так не мотивирует и не консолидирует население, как спортивные победы, армия и строительство садиков и школ, - заявил Виктор Зимин, глава правительства Хакасии, приветствуя Ольгу Васильеву.

Министр просвещения прилетела в республику, чтобы проинспектировать строительство новых школ и детсадов.

Начали с села Чапаево рядом с Абаканом. Встречать высоких чиновников вышли, кажется, все местные жители и явно скучающие не каникулах дети - с шарами, бантами и громадными красными цветами из пластика.

Министра просвещения встречали дети с шарами, бантами и гигантскими красными макамиФото: Андрей РЯБЦЕВ

Новой школы на 250 человек пока нет, но через пару лет появится - об этом гласил стенд с эскизом будущего здания.

- Очень хорошая, удобная будет школа, я видела такие, - сказала министр. И вместе с главой республики расписалась на памятной табличке.

Автографы чиновники оставили и на стройке в 6-м микрорайоне Абакана - там уже заканчивают трехэтажное здание на тысячу учеников.

Ольга Васильева оставила автограф на плитке на месте строительства школы в АбаканеФото: Андрей РЯБЦЕВ

Школы и садики в регионах строят по приоритетному проекту "Создание современной образовательной среды для школьников".

Приоритетный проект "Создание современной образовательной среды для школьников". Данные министерства просвещенияФото: Андрей РЯБЦЕВ

"Перестали радоваться за других"

- Коллеги, перед нами поставлено две задачи, - рассказала министр Васильева педагогам, которые собрались в Хакасском национальном краеведческом музее имени Л.Р. Кызласова. - Первая - попасть в десятку лучших систем образования мира. Вторая - воспитание человека в ребенке. Для меня очень важна вторая.

По словам Васильевой, надо не только строить новые школы, но и повышать мотивацию детей. Правда, как именно это делать, вопрос не простой.

- Дети перестали радоваться за других, - констатировала министр. - Стали отказываться работать в коллективах.

Министр Ольга Васильева в Хакасском национальном краеведческом музее. Фото: пресс-служба министерства просвещения

Уроки труда не оставят "за бортом"

Ольга Васильева заметно ностальгировала по опыту советской школы. В частности, по ранней профориентации.

- Это хорошо забытое старое, которое надо возвращать, - считает министр.

К урокам технологии надо подходить "исходя из вызовов 21 века", но "это не значит, что традиционную, классическую для нас (то есть уроки труда - Ред.) оставляем за бортом", заявила Васильева.

"Мы не перейдем на клавиатуру"

В школах будет введена цифровая образовательная среда.

- Но это не значит, что надо убирать учебники! Это вообще не про это, - акцентировала внимание Ольга Васильева.

По словам министра, лучшие мировые образовательные практики не подразумевают полной замены классических пособий на цифровые. По данным Васильевой, в Финляндии лишь 10 минут урока проходят с использованием мультимедийных средств, все остальное время - традиционные занятия. В Сингапуре "цифровая часть" занимает не более 15 минут урока.

Да, и, откровенно говоря, далеко не все учителя готовы к переходу на "цифру". Поэтому до 50% педагогов в ближайшие годы будут переподготовлены.

- Не стоит задача вас всех переподготовить. Мы не перейдем на клавиатуру. Мы будем заниматься письмом, важна мелкая моторика. Я на этом стояла и буду стоять, - твердо заявила министр.

О чем еще говорила Ольга Васильева

О "безопасности через "цифру"

В школах все более активно будут внедряться IT-решения: для системы прохода в учреждение, для школьных столовых, библиотек, электронных дневников.

О "быстрых" рабочих кадрах

Сроки подготовки специалистов рабочих специальностей (в колледжах и техникумах), о чем давно просит бизнес, сокращаться не будут.

- По одной простой причине, - пояснила министр. - Человек должен получить хорошее, добротное общее образование. К работодателям у меня встречное предложение: пускай они нам помогают в профессиональной подготовке. Но базовое образование студенты получать должны.

Из чего состоит нацпроект "Образование"

9 федеральных проектов

1. «Современная школа». Внедрение новых методов обучения и воспитания, повышение мотивации и вовлеченности детей. Введение системы оценки качества общего образования на основе практики международных исследований. Школам разрешат привлекать специалистов из других сфер, студентов, аспирантов и специалистов из реального сектора экономики, в том числе не имеющих педагогического образования.

2. «Успех каждого ребенка». Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов России. Создание системы обучения детей по индивидуальным планам. Ранняя профессиональная ориентация в рамках проектов «Билет в будущее» и «Проектория». Поддержка допобразования и, в частности, его дистанционных форм. Например, мобильный детский технопарк «Кванториум» позволит к 2024 году охватить 6 миллионов школьников, в том числе проживающих в сельской местности и малых городах. Поддержка одаренных детей.

3. «Современные родители». Оказание психолого-педагогической и информационной поддержки родителям для раннего развития детей в возрасте до трех лет. Создание для этого специального портала в интернете.

4. «Цифровая образовательная среда». Перевод отчетности образовательных организаций в электронный вид. Создание профилей «цифровых компетенций» для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала. Подключение учреждений образования к стабильному и быстрому интернет-соединению. Использование технологии виртуальной и дополненной реальности.

5. «Учитель будущего». Внедрение системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций, педагогов-психологов, системы постоянного обучения и карьерного роста педагогов. Задача - повысить социальный статус работников образования, привлечь молодых и амбициозных специалистов.

6. «Молодые профессионалы». Модернизация профобразования. К 31 декабря 2024 года планируется создать сеть из 100 центров опережающей профподготовки и 5000 современных мастерских. Использование наработок союза Ворлдскиллс России.

7. «Новые возможности для каждого». Создание системы непрерывного дополнительного образования для работающих граждан (исполнитель - Министерство науки и высшего образования).

8. «Социальная активность». Развитие наставничества, поддержка общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства). Исполнитель проекта - Росмолодежи.

9. «Повышение конкурентоспособности российского высшего образования». Исполнитель - Министерство науки и высшего образования.