2018-07-24T16:17:56+03:00
Спорт

Черчесов поспорит с Зиданом, Дешамом и Гвардиолой за звание лучшего тренера

Главный тренер сборной России попал в список кандидатов по версии ФИФА
Сергей КИРИЛЛОВ
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Граффити с изображением главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова на Садовнической улице в Москве.Граффити с изображением главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова на Садовнической улице в Москве.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Всего в списке 11 фамилий известных наставников, которые тренируют топ-клубы или сборные, блеснувшие на ЧМ в России. (Приводим их в том порядке, как публикует список официальный Твиттер ФИФА.)

Кандидаты в лучшие тренеры мира

Массимилиано АлегриЮвентус»)

Станислав Черчесов (сборная России)

Златко Далич (сборная Хорватии)

Дидье Дешам (сборная Франции)

Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»)

Юрген Клопп («Ливерпуль»)

Роберто Мартинес (сборная Бельгии)

Диего Симеоне («Атлетико»)

Гарет Саутгейт (сборная Англии)

Эрнесто Вальверде («Барселона»)

Зинедин Зидан («Реал»)

Напомним, что сборная России под руководством Станислава Черчесова впервые в истории дошла до 1/4 финала чемпионата мира.

Для подсчета брались данные за последние 12 месяцев.

Кстати, после прошлого ЧМ-2014 в Бразилии лучшим тренером года был признан наставник сборной Германии Йохим Лев. На этом мундиале немцы провалились, но с Левом все равно продлили контракт до 2022 года.

КСТАТИ

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