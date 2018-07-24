Черчесов поспорит с Зиданом, Дешамом и Гвардиолой за звание лучшего тренера

Лучший на «Тур де Франс» россиянин Ильнур Закарин: Ребенка своего никогда на велосипед не посажу. Слишком страшно!

Известный велогонщик рассказал «Комсомолке» об опасностях спорта, личной жизни и раскрыл секрет, почему он сидит на макаронах [видео]