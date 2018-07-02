Станислав Черчесов сделал из сборной России самую непредсказуемую команду ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 00:45 2018-07-02T01:05:56+03:00

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Есть одна причина, которая в матче Испания - Россия была за нас. У нашей сборной тренером был Станислав Черчесов, а у Испании - назначенный за сутки до старта чемпионата мира по футболу Фернандо Йерро. И за те пару лет, что Черчесов находится у руля команды, он прошел несколько этапов эволюции. Его неистово ругали перед ЧМ, говоря о слабой игре и плохих результатах. Но теперь же Россия впервые в истории - в восьмерке лучших команд на чемпионате мира по футболу. Так что же произошло? Откуда это чудо?

Тренер достучался до игроков

Собрать 23 футболиста на чемпионат мира - это еще не все. Нужно заставить их играть так, как это видит тренер. И так, чтобы это было эффективно. Два года назад на Евро-2016 мы доигрались до того, что футболисты признались, что они "г***". Сейчас же для Черчесова важно контактировать с футболистами:

Тот самый момент, изменивший все в игре. Дзюба забивает пенальти.Фото: REUTERS

- Мы никого никогда не просим. У тренеров есть идея. Если в эту идею футболист не поверит, то будет делать так только потому, что это сказал тренер. Мы убеждаем игроков, что именно так правильно и он должен сам поверить, что это правильно. Матч с Испанией показал, что теперь игроки будут соображать на минуту быстрее.

Установка тренера была выполнена полностью, пускай и сил не хватило. Но испанцы, которых записывали в фавориты чемпионата мира, были повержены.

Получилось собрать стоящий состав

Одна из главных проблем перед турниром - невероятное число травм топовых футболистов. За этим ЧМ следят в качестве зрителей Георгий Джикия, Александр Кокорин, Виктор Васин и многие другие игроки, которые бы усилили наш состав на турнире. Но в атаке у нас - Дзюба, которому не везло половину сезона.

Федор Смолов во время серии послематчевых пенальти.Фото: REUTERS

Чтобы найти игровую практику он со скамейки запасных "Зенита" ушел в тульский "Арсенал", где стал одним из лидеров. А попав на чемпионат мира - одним из лучших форвардов всего чемпионата.

А в полузащите у нас - активный Денис Черышев, который довольно долго играл в чемпионате Испании, но мучался с травмами. К турниру же он подошел в полном порядке. Как и вся сборная, которую удалось на тренировочных сборах довести до нужного состояния. Такого, чтобы пройти в четвертьфинал чемпионата мира.

Были взяты в расчет свои же ошибки

После победной игры против команды Испании на пресс-конференции Черчесов признался, что выпустил Смолова из-за того, что центральные защитники испанцев стали уже доходить до нашей штрафной. Было опасно.

- В матче с Бразилией был такой же расклад, и я готов был выпустить игрока. Но промедлил и мы получили гол. Лучше выпустить футболиста пораньше, чем позже.

Футболисты сборной Испании во время серии пенальти. Насторожились.Фото: REUTERS

Да и сборная Испании, в целом, какой бы ни была, она является "продолжением" той команды, которая сыграла с нами вничью 3:3 осенью прошлого года. И наверняка некоторые хитрости из того матча брались в расчет при подготовке к этой игре.

Никто не может понять Россию

Глубину русской души не дано понять просто так иностранцу. А вот что касается игры сборной - это вообще темный лес. На этом турнире в каждой из игр наш тренер меняет тактику. Используются сильные и слабые стороны каждого соперника. И этим достигается итоговый успех. Даже в неудачной игре с Уругваем для нас не было загадок. Тренеры предупреждали игроков, что уругвайцы забивают так и так. И южноамериканцы забили нам именно так. Наши сами "начудили".

Фанаты сборной Испании после поражения от России очень приуныли.Фото: REUTERS

В нашей сборной отлично отлажена система аналитики. И тренер испанцев Фернандо Йерро перед матчем с нами говорил, что одна из сложностей для него - он не знает, как будут играть наши. Испания в итоге проиграла, а после матча он сказал: "Никто не знает, как сыграет Россия в четвертьфинале". Мы меняем тактику, расстановку игроков на поле и их роли. Просчитать нас крайне сложно.

Если в 2008 году для футбольной России настоящей иконой был Гус Хиддинк, который смог довести наших до бронзы чемпионата Европы, то сейчас у нас - тренер, который знает, как добиваться целей с тем составом футболистов, который у него имеется на данный момент. И поэтому никто не знает, чем завершится четвертьфинальный матч наших в Сочи. Попав впервые в истории в 1/8 финала чемпионата мира, наши играли так, будто робко ступают по тонкому льду. Но после победы над Испанией наши следующие шаги будут более уверенными.

Один из самых радостных моментов в истории российского футбола - победа над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира.Фото: REUTERS

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