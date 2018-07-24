2018-07-24T21:36:17+03:00
В мире

ПВО Израиля сбили сирийский истребитель

Один летчик погиб
Аббас ДЖУМА@IBN_MOHAMMAD
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Израильтяне утверждают, что сирийский «Су» был сбит в небе над Голанскими высотами.Израильтяне утверждают, что сирийский «Су» был сбит в небе над Голанскими высотами.Фото: REUTERS
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Обычно Тель-Авив отмалчивается после применения силы в отношении соседа. Но тут, по всей видимости, ситуацию расценили, как оборону, а не нападение. Поэтому в израильском ЦАХАЛе сообщили о том, что сирийский «Су» был сбит в небе над Голанскими высотами.

«Две ракеты Patriot были запущены по сирийскому истребителю "Сухой", проникшему в израильское воздушное пространство», - говорится в заявлении военных. «Армия заранее отслеживала передвижение воздушного судна, которое проникло на 2 км в воздушное пространство Израиля, после чего было сбито. С утра вторника идут интенсивные бои внутри Сирии. Армия обороны Израиля будет действовать против любых нарушений соглашения о разделении сил от 1974 года» - добавили в оборонном ведомстве.

По некоторым данным, один из летчиков по имени Амран Мари погиб. Судьба второго пилота пока неизвестна.

УДАР ПО СИРИЙСКОЙ АРМИИ - ЭТО ПОМОЩЬ БОЕВИКАМ

Известно, что на юге Сирии (в той области, где был сбит «Су») правительственные войска добивают оставшихся террористов. В данном случае, речь идет о запрещенном в России «Исламском государстве», члены которого окопались на сирийско-израильской границе. По информации ливанского телеканала Аль-Маядин, именно по боевикам ИГ и бил «Сухой». Никакой опасности для Израиля истребитель не представлял.

- Мы продолжаем находиться в состоянии полной боеготовности, - сообщил на своей странице в Твиттере начальник отдела пресс-службы ЦАХАЛа по связям с арабскими СМИ майор Авихай Эдри. - Мы не вмешиваемся в сирийский конфликт. Но мы полны решимости пресекать любые попытки нарушить соглашение от 1974 года. Сирийские власти несут ответственность за эти нарушения.

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