Кто помогал обеспечивать безопасность на чемпионате мира по футболу?

СЕГОДНЯ 01:00 2018-07-24T17:51:41+03:00

В городах, где проходили матчи, за порядком следили не только спецслужбы, но и современная техника российских атомщиков

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Большой футбол - усиленные меры безопасности. Полицейским во время чемпионата помогали больше 14 тысяч сотрудников частных охранных предприятий, почти 17 тысяч контролеров-распорядителей, которых специально подготовили к работе на стадионах. И отработали спецслужбы корректно, четко, незаметно. Как отметил председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович, Россия взяла на себя ответственность за каждого гостя и с этой задачей справилась.

Все было сделано для того, чтобы ни один нежелательный элемент не испортил футбольного праздника. Причем нежелательные элементы отслеживались буквально «на атомном уровне». В период подготовки и проведения чемпионата мира для осуществления контроля и организации доступа на стадионы аккредитованных лиц и зрителей использовалась Система контроля доступа, разработанная одним из научно-исследовательских институтов «Росатома» - НИКИРЭТ.

Системой были оборудованы 12 стадионов в 11 городах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Волгограде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге. За счет инновационных технологий и высоких динамических характеристик системы постоянно поддерживалась высокая пропускная способность при комфортных условиях прохода для зрителей. Гибкость структуры системы позволила оперативно создавать дополнительные точки доступа в период проведения соревнований.

Дополнительно на стадионах было установлено более 1 тысячи радиационных мониторов. Спроектировал и создал приборы Всероссийский НИИ автоматики им. Н. Л. Духова (одно из предприятий «Росатома»).

Всех, кто входил на стадион, включая организаторов и ВИП-гостей, проверяли на источник радиации. Оператор аппаратурно-программного комплекса радиационного контроля «Тревога» сразу же получал на компьютер не только информацию с мониторов, но и фото-, видеоматериалы. Если бы кто-то попытался зайти на стадион с радиоактивным материалом в кармане, «Тревога» моментально зафиксировала бы этот факт, параллельно идентифицировав нарушителя.

Больше 3 миллионов зрителей посетили стадионы, в среднем по 48 тысяч человек на матч. При этом скорость работы комплексов радиационного контроля позволяла не задерживать поток входящих на стадионы гостей. А огромное количество датчиков не отразилось на производительности «Тревоги» - ни одного ложного срабатывания не произошло.

Пока шел чемпионат, в Москве дежурил разработанный в том же НИИ им. Н. Л. Духова робототехнический комплекс «СОВА» для обнаружения взрывчатых, радиоактивных и отравляющих веществ. Его создали для тех случаев, когда к подозрительным объектам нельзя приблизиться по соображениям безопасности.

Фото: пресс-служба "Росатома"

Робот определяет опасные вещества методом нейтронно-радиационного анализа. Сейчас один такой аппарат эксплуатируется в Центре робототехники и аварийного реагирования института им. Н. Л. Духова.

Специальная оперативная группа Аварийно-технического центра «Росатома» круглосуточно дежурила с 28 мая по 18 июля в назначенных районах городов - организаторов ЧМ-2018. Ее сотрудники проводили оперативный радиационный контроль (в том числе и скрытый). Настоящая радиационная разведка осуществлялась на стадионах, тренировочных площадках и базах, в информационных центрах, аэропортах, вокзалах, на маршрутах проезда официальных делегаций, в акваториях Финского залива, Балтийского и Черного морей. Проверяли все транспортные средства, грузы, людей, которые направлялись на территорию охраняемых объектов.

По мнению силовых органов, разработанные предприятиями «Росатома» комплексы - надежное средство для обеспечения антитеррористической защищенности и безопасности стадионов.