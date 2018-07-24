2018-07-24T20:46:11+03:00
Спорт

Неймар не попал в список кандидатов на звание лучшего футболиста мира

ФИФА опубликовало топ-10 футболистов, претендующих на звание «Лучшего игрока» 2018 года
Сергей КИРИЛЛОВ
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Неймар в футболке сборной на чемпионате мира в России.Неймар в футболке сборной на чемпионате мира в России.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В десятке три чемпиона мира из сборной Франции, плюс другие игроки прославившиеся в этом сезоне.

Любопытно, что в шорт-лист не попал самый дорогой игрок мира бразилец Неймар. Его ПСЖ вылетел уже в 1/8 Лиги чемпионов (уступил Реалу), да и сборная Бразилии на ЧМ дошла лишь до четвертьфинала (проиграла Бельгии 1:2). Сам же футболист запомнился своей симуляцией на поле. Кто-то даже подсчитал, что он во время чемпионата провалялся на газоне 14 минут.

В результате в список включены - лучший футболист мира прошлого года португалец Криштиану Роналду, аргентинец Лионель Месси, бельгийцы Кевин де Брюйне и Эден Азар, французы Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе, Рафаэль Варан, англичанин Гарри Кейн, хорват Лука Модрич и египтянин Мохамед Салах.

Отметим, что среди номинантов нет ни одного вратаря, хотя сразу несколько голкиперов блистали на ЧМ.

Кстати, с 2008 года лучшим футболистом мира признавались лишь двое - Роналду и Месси. (По пять раз). На этот раз шансов у Роналду гораздо больше. Ведь красавчик в составе «Реала» выиграл Лигу чемпионов, забив в падении через себя самый красивый гол года. Да и на чемпионате мира CR7 записал на свой счет 4 мяча, в то время, как Месси только один.

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Всего в списке 11 фамилий известных наставников, которые тренируют топ-клубы или сборные, блеснувшие на ЧМ в России. Приводим их в том порядке, как публикует список официальный Твиттер ФИФА. (подробности)

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