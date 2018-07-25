Насколько подорожают продукты из-за повышения НДС
Разбираемся в главных экономических новостях в эфире программы «Личные деньги» на Радио «Комсомольская правда»
Разбираемся в главных экономических новостях в эфире программы «Личные деньги» на Радио «Комсомольская правда»
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Главные темы:
- Насколько подорожают продукты из-за повышения НДС.
- МВФ констатировал недооцененность рубля и переоцененность доллара.
- С завтрашнего дня в России вырастет стоимость авиабилетов.
Насколько подорожают продукты из-за повышения НДС
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