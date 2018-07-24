2018-07-24T15:47:22+03:00
Экономика

Насколько подорожают продукты из-за повышения НДС

Госдума приняла закон об увеличении налога на добавленную стоимость
Олег АДАМОВИЧ@OAAdamovich
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Цены поднимутся в течение первого полугодияЦены поднимутся в течение первого полугодияФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Во вторник, 24 июля, Государственная Дума в окончательном, третьем, чтении приняла закон о повышении НДС с 18% до 20%. Теперь документ должен пройти одобрение Совета Федерации и получить подпись президента. Хотя с этим, скорее всего, проблем не будет.

Налог на добавленную стоимость увеличится с 1 января 2019 года. Благодаря этому новшеству, федеральная казна должна пополниться на 620 млрд. в год.

- Эти средства пойдут на решение проблем здравоохранения, образования, инфраструктуры, - заявил председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Изначально предполагалось, что вместе с увеличение НДС опустятся страховые взносы для работодателей с 30% до 22%. Это бы подстегнуло развитие бизнеса в стране. Но размеры взносов правительство решило не трогать.

Тем временем, в Центробанке уже посчитали, насколько увеличатся цены после поднятия налога. Экономисты ждут подорожания товаров на 0,8-1,25%. Цены поднимутся в течение первого полугодия.

Как говорится в прогнозе ЦБ, на практике производители все-таки не полностью перекладывают повышение налогов на потребителей (а то те просто откажутся от каких-то товаров, заменив их более дешевыми), а сокращают свою прибыль. Это объясняет, почему налог поднимется на 2%, а цены примерно на 1%.

КАЛЬКУЛЯТОР «КП»

Мы посчитали, насколько вырастут цены на товары, согласно прогнозу Центробанка.

Насколько подорожают продукты из-за повышения НДС Фото: Рушан КАЮМОВ

Насколько подорожают продукты из-за повышения НДСФото: Рушан КАЮМОВ

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