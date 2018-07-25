Раскрыто таинственное исчезновение художницы и ее 9-летнего сына: Черные риэлторы, украинская секта или жених из интернета?

СЕГОДНЯ 02:21 2018-07-25T02:22:27+03:00

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25 июля в России отмечают День сотрудника следственных органов. В Следственном комитете Подмосковья за последний год раскрыли более 300 убийств.

- В аппарат ГСУ из муниципалитетов передаются самые резонансные и сложные дела, - говорит замруководителя Первого управления Главного следственного управления СК по Московской области Станислав Гордиевский.

История про исчезновение женщины и ребенка в Домодедове - как раз из таких.

ДОМ ЗА 12 МИЛЛИОНОВ

В августе 2014 года волонтеры-поисковики начали расклеивать в городе Домодедово и его окрестностях листовки. На фото - женщина и ребенок. 41-летняя Ангелина Боголюбова с 9-летним Веней бесследно пропали из частного дома. Ангелина была в разводе, но сын общался с отцом. Тот и обратился в полицию, когда мальчик перестал отвечать на звонки. Боголюбова говорила знакомым, что собирается продавать дом с участком, - хотела переехать в квартиру. В последнем разговоре Веня как раз доложил отцу, что покупателя нашли.

Детализация звонков показала, что последним, кому звонила Ангелина, оказался ее нынешний ухажер.

- С ним Боголюбова познакомилась на сайте знакомств, - рассказывает следователь Главного следственного управления СК по Московской области Денис Тищенко. - Владимир Грачев представился офицером одного силового ведомства в отставке. Ангелине мужчина понравился. Завязались отношения.

Грачев рассказал следователям, что Ангелина попросила поприсутствовать, когда покупатель дома будет передавать ей деньги. По словам Владимира, сделку оформили, Боголюбова получила 12 миллионов и уехала домой. А больше он ее не видел.

Версия о черных риэлторах возникла сразу. Но параллельно прорабатывалась и вторая.

УБЕЖАЛИ К БРАТЬЯМ И СЕСТРАМ?

Ангелина была художником, дизайнером. А в свободное время занималась танцами в группе «Свет Софии». Когда начали опрашивать ее знакомых из этого творческого коллектива, стало понятно, что кружок - что-то вроде филиала организации, которую считают сектой.

«Свет Софии»… Эта самая София - вполне реальный персонаж. Выдает себя за просветленную. Сама родом из Днепропетровска. Работала швеей, а потом поняла, что «надо спасаться». Начала проводить «творческие» встречи, потихоньку завоевывая адептов. Сеансы Софии Святодух (это псевдоним такой), как говорят знающие, - микс псевдоцерковных служб и спиритических сеансов. В общем, выяснилось, что Ангелина не просто посещала такие встречи с бывшим мужем, но и активно в них участвовала как хореограф.

Так что пропавшие Ангелина с сыном могли и не пропасть, а просто уехать к Софии на Украину. Не секрет ведь, что главный интерес сект - недвижимость и деньги адептов. Могла же Боголюбова получить деньги за дом и повезти их братьям и сестрам?

Тем более что последний раз мобильник женщины подавал сигнал в Брянской области - будто по дороге к границе.

ДРУЖОК С ЗОНЫ

Жених из интернета Грачев проходил по делу как свидетель, но личность его, конечно, проверили и тоже выяснилось много интересного.

- Ни в каких силовых ведомствах Грачев никогда не работал, - говорит следователь Тищенко. - На самом деле - несколько раз сидел. Например, в 90-х его нанимали для нападения на сотрудников таможни. Познакомившись в интернете с Боголюбовой, Грачев втерся в доверие и узнал о планах по продаже дома.

Именно Грачев предложил Ангелине помочь найти покупателя. Мол, есть дружок...

В тот день Грачев приехал к подруге с товарищем. И, конечно, не стал говорить, что у Дмитрия Устюхина за плечами срок за разбой и познакомились они, собственно, на зоне.

- Угрозами он пытался заставить женщину оформить на него доверенность на продажу дома, - говорит следователь. - Он даже вызвал на дом знакомого нотариуса. Тот приехал, но не стал оформлять документы - вероятно, понял, что-то не то, и не стал связываться.

Своих пленников Грачев и Устюхин продержали в доме до утра. А потом повезли на машине в Москву.

Владимир Грачев нашел Ангелину Боголюбову на сайте знакомств, стал частым гостем в Домодедове, где женщина жила в собственном доме с сыном Веней. Фото: СК РФ

КАТАКОМБЫ ЗАБРОШЕННОЙ ЧАСТИ

Покупатель, которого нашел Грачев, тоже его приятель, владелец фирмы по аренде стройтехники. Но он о прошлом своего дружка ничего не знал, как и Ангелина, считал его офицером в отставке.

Сделка проходила в машине. Боголюбова написала расписку, что получила 12 миллионов рублей. Договорились, что документы Грачев предоставит позже, но покупателя он, разумеется, кинул (тот, кстати, когда понял, что его обманули, подделал договор купли-продажи, и теперь его тоже будут судить).

После прощания с клиентом деньги у Боголюбовой тупо отняли. Судя по анализу телефонных звонков, Ангелину и ее 9-летнего сына увезли в Истринский район Подмосковья. «Офицер» Грачев эту местность хорошо знал - у его родителей здесь дача, а рядом заброшенная часть ПВО с катакомбами. Женщину с ребенком задушили и, вероятно, сожгли.

Владимир Грачев и Дмитрий Устюхин свою вину не признают. Но при этом о деталях убийства один из них проболтался сокамернику в изоляторе. Также следователю удалось найти нотариуса, которого Грачев просил оформить доверенность на продажу дома.

Кстати, Грачева будут в итоге судить еще и по статье «мошенничество».

Однажды он познакомился с бизнесменом из Чечни, сыну которого грозил срок за драку с полицейским. Грачев по привычке представился сотрудником одного силового ведомства, предложил помочь решить вопрос. Взял за свои услуги 20 тысяч долларов и скрылся.

Грачеву и Устюхину грозит пожизненное заключение.

А В ЭТО ВРЕМЯ

6-летнюю девочку убили из-за кусочка шашлыка

Еще одно дело, которое поначалу считали безнадежным. Два года назад эта история прогремела на всю страну. В Озерах пропала 6-летняя Вероника. Ушла с участка частного дома на окраине города. Ее искали полиция, волонтеры. Уже в ходе поисков выяснилось, что Ника была приемной дочерью. Дело сумел распутать следователь по особо важным делам Сергей Строителев.

Оказалось, девочка была мертва за четыре месяца до «исчезновения»!

Ее приемные родители Черниковы в тот день жарили шашлык, выпивали. Ника взяла со стола без спросу кусочек мяса. Это вывело папу из себя. Роман схватил ребенка за шею и начал запихивать ей в рот куски шашлыка, не давая прожевывать. Девочка задохнулась.

Роман Черников сжег тело приемной дочери. Историю про исчезновение он с женой придумал, потому что раз в год к ним приходили из опеки и проверяли условия жизни приемных детей... Потом выяснилось, что ребенка много раз могла спасти та самая опека. Но завотделом опеки Ольга Аленина игнорировала жалобы, что приемную девочку избивают.

- Об этом ей сообщали и сотрудники детского сада, в который ходила Вероника, - они находили на теле ребенка различные повреждения, - рассказывает следователь по особо важным делам Андрей Антипов. - На побои жаловалась и мать Черниковой. Аленина отказывалась принимать письменные заявления и ничего не предпринимала. Суд дал Алениной два года условно.

Черников любил говорить родным: «Нет тела - нет дела». Но следствию удалось доказать его вину, проделав колоссальную работу. Одних только экспертиз провели более 30. В том числе останки девочки обнаружили в ванной, в которой изверг-папаша сжег тело...

Роман получил 17 лет колонии за убийство дочери. Его жена Татьяна - 5,5 года за истязание ребенка и неисполнение родительских обязанностей.