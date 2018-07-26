2018-07-26T23:16:02+03:00
Политика

Как оппозиционеры хайпят на теме повышения пенсионного возраста

Странные партии зарабатывают себе имя, выводя людей на бессмысленный митинг в Москве
Антон Власов
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Кто только из оппозиции не хайпит на теме пенсионной реформы. Подключилось к общему бузотерству даже "Либертарианская партии ". Идут на проспект Сахарова с митингом против повышения налогов и возраста выхода на заслуженный отдых. Погодите! Но кто это вообще такие - либертарианцы?

Во-первых, эти ребята отрицают все государство. Ну прям как та кошка, что живет сама по себе. Вот цитата из их программы: "Либертарианцы, как сторонники свободы, считают, что государства и типологически близкие к ним структуры, например, организованные преступные группы – суть корпорации, существующие за счёт физического насилия либо его угрозы. Современные государства являются наиболее ярко выраженной формой организованного насилия (агрессии), и их существование неотделимо от нарушения прав и свобод. Отличительной особенностью таких государств является монополия на применение агрессивного насилия на определённой территории и узаконивание этой монополии."

При таких идеях они вообще должны отказаться от государственных пенсий. Выходит, эти ребята готовы поступиться своими принципами ради пиара.

Второй момент. Всероссийская акция по пенсионному возрасту намечена на 28 июля. А вот либертарианцы выводят народ на день позже - 29 июля. То есть, они раскалывают протест. Деньги на митинг «либертарианцев» собирает человек-лоббист автозаправочной «империи», предлагавшей вернуть продажу алкоголя на заправки и выступающей против проверок автозаправок. И тому есть подтверждения. Как минимум два реквизита по сбору денег (карта Сбербанка и Яндекс-кошелек) оформлены на одного человека — Григория Александровича Баженова. Это брат Павла Баженова - бизнесмена, который занимается тем, что навязывает независимым автозаправкам себя в качестве совладельца за непонятные перспективы.

- Это странная идея митинга, она противоречит их позиции, рассказал «КП» политолог Вячеслав Смирнов. – «Либертарианская партия» находятся под влиянием братьев Баженовых. Они диктуют ей идеологические установки. Главная задача их митинга – продвижение имени их партии. И все это выглядит очень парадоксально, ведь спонсор их акции бизнес, который занимается заправками.

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