На Луну – через постель с наклоном

СЕГОДНЯ 01:00 2018-07-30T01:29:31+03:00

Ученые пытаются выяснить, с какими проблемами столкнутся те, кто будет работать на Луне и дать рекомендации, как их избежать Фото: NASA

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Первый и главный вопрос – зачем?!

Зачем мучать молодых людей, укладывая их в постель на долгие дни? Зачем придумывать новое оборудование для таких экспериментов? Ведь американцы на Луну слетали – шесть экипажей. Двенадцать человек поднимали серую пыль прорезиненными ботинками. И было это почти пятьдесят лет назад.

Слетали и благополучно вернулись. Значит, добраться до спутника можно. И работать на нем тоже.

- Ну не совсем так… - возражает академик Виктор Михайлович Баранов, директор НИИ космической медицины Федерального медико-биологического агентства. – Американцы максимум трое суток провели на Луне. А у нас-то задача – строить базу. Чтобы люди на ней могли нормально работать и здоровье не терять.

А это значит, что нужно выяснить, с какими проблемами столкнутся те, кто будет работать на Луне и дать рекомендации, как их избежать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/662209" frameborder="0"></iframe> Виктор Михайлович Баранов, директор НИИ космической медицины Федерального медико-биологического агентства.В Институте космической медицины добровольцы репетируют полет к спутнику Земли

- Так вроде уже после полета американцев понятно…

- В том-то и дело, что нет! Большинство астронавтов, побывавших на Луне, ушли из жизни от сердечно-сосудистых заболеваний, от атеросклероза. Хотя, казалось бы, у них должна была быть онкология – они же получили солидную дозу радиации во время полета.

- Так смерть от сердечно-сосудистых заболеваний – самая распространенная…

- Доктор Делп сравнил причины ухода из жизни астронавтов, которым не повезло - они не летали в космос, тех, кто работал только на околоземной орбите и астронавтов, которые участвовали в программе «Аполлон» - летали к Луне. Так вот среди тех, кто был в лунных экспедициях, пусть даже не высаживался на спутник, а просто находился в корабле, совершающем облеты Луны, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в 5 раз выше, чем у других астронавтов – и летавших, и не летавших.

- И что это значит?

- А то, что даже кратковременный полет к Луне может вызывать изменения в организме, которые нарушают выработку холестерина. Ну а он, в свою очередь, влияет на работу сосудов.

На Луне побывали шесть американских экипажейФото: NASA

В общем, полвека прошло, а гарантировать эффективную работу космонавтов на той же Луне или на Марсе медики не могут.

- Есть несколько опасных факторов. Это и радиация. А на Луне она выше за счет того, что космические лучи отражаются от поверхности, выбивают из грунта определенные частицы и человек как бы облучается дважды, - перечисляет академик Баранов. – Это и отсутствие магнитного поля. На Земле-то оно нас защищает. И меньшая сила тяжести. А она тоже непривычна для человека – не рассчитал, упал – можно скафандр, например, повредить. И необходимость долго обитать в замкнутом и очень небольшом объеме – не повезут же на Луну космонавтов в модулях МКС. А лунные корабли небольшие. Если в «Федерации» (перспективный российский корабль для полетов на МКС и для межпланетных перелетов – Ред.) полетит четыре космонавта – места вообще ни на что не останется. А если два – тогда хотя бы есть шанс втиснуть велотренажер, чтобы можно было форму поддерживать. Плюс лунная пыль – реголит. Известно, что она оседала на скафандрах астронавтов и «выгнать» ее из корабля было очень сложно. Она вызывала аллергию, глаза слезились. Так что прежде, чем отправлять новые экспедиции на Луну нужно разобраться, как если не совсем исключить отрицательное влияние этих факторов, то хотя бы свести их к минимуму.

Под углом 9,6 градусов

И вот в Москве на улице Гамалеи, названной, кстати, в честь одного из основоположников отечественной микробиологии, в НИИ космической медицины несколько парней неделю лежат на кроватях, наклоненных под углом 9,6 градусов - вроде даже не лежат, а полустоят, если так можно выразится.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/662211" frameborder="0"></iframe> Виталий, испытуемый.В Институте космической медицины добровольцы репетируют полет к спутнику Земли

- Мы рассчитали, что такой наклон примерно воспроизводит то влияние на организм, которое будет на Луне, где сила тяжести в шесть раз меньше, чем на Земле, - объясняет академик Баранов.

16 часов испытатели полулежат, а на восемь часов на специально придуманном для эксперимента стенде матрас поворачивают в нормальное состояние – горизонтальное. Вставать можно только в туалет.

Радиацию и отсутствие магнитного поля, понятно, на улице Гамалеи не воспроизвести. Но попробовать разобраться, как на организм будет влиять лунная сила тяжести можно и нужно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/662212" frameborder="0"></iframe> Иван, испытуемый.В Институте космической медицины добровольцы репетируют полет к спутнику Земли

Один полет – одна болезнь

Инженеры давно говорят: человек – самая сложная система в космическом корабле. Даже занимаясь по 2,5 часа в день физкультурой спустя полгода работы на МКС экипажи возвращаются не в лучшей физической форме. Ноги подкашиваются, не выходит точно определять координаты предметов. В первые дни после полета космонавты «ловят углы» столов и зарабатывают синяки. А во время марсианской экспедиции как раз примерно на 200-ый день корабль должен долететь до Красной планеты. Придется много работать в скафандре. А если удастся сделать средства посадки на Марс и взлета с него - то и путешествовать по поверхности планеты. Как сохранить работоспособность?

- Среди тех, кто летает сегодня на МКС, есть такой счет: одна длительная экспедиция – одна серьезная болезнь. Мы своим здоровьем платим на полеты, - рассказывал мне на днях один из опытных российских космонавтов, несколько раз работавший на станции.

- Так ли это? – спрашиваю у Баранова.

Он мягко уходит от ответа (что, впрочем, я и предполагал):

- Ну вы же понимаете, что абсолютно здоровых людей не бывает. Мало того, возраст тех, кто летает в космос, существенно вырос. В первый отряд космонавтов в основном набрали молодых лейтенантов. Гагарин полетел, когда ему было 27, Титов – в 25. А сейчас в экипажах в основном те, кому за 40. Есть и 50-летние. Хотя, конечно, и полет даже на околоземной орбите заметно влияет на здоровье.

- И все-таки?

- Можно сказать, что некоторые изменения происходят. Например, в работе желудочно-кишечного тракта.

Виктор Михайлович рассказывает об эксперименте, который сейчас идет на МКС. В разных отсеках станции расположили высушенные клетки с тем, чтобы проверить, как на них влияет космическая радиация. А в разных модулях она разная (защищены они от излучений по-другому). Когда клетки стали доставлять с орбиты и изучать ДНК, выяснилось, что процент повреждений совпадает с уровнем радиации – где она больше, там и повреждений больше.

- Был и другой эксперимент – на МКС наш Михаил Корниенко и американец Скотт Келли прожили год, - напоминает Баранов. – А на земле в это время ученые изучали состояние здоровья близнеца Скотта – Марка Келли, тоже астронавта. Так вот выяснилось, что у Скотта во время полета изменились примерно 7 процентов его ДНК!

И это при том, что МКС летает не очень далеко от поверхности нашей планеты – на высоте 400 километров и ее защищает магнитный пояс Земли. А на Луну и на Марс нужно будет лететь через пространство, пронизанное опасными космическими лучами.

В общем, нужно еще много чего выяснить, прежде чем наладить работу первой лунной базы и снарядить пилотируемую экспедицию на Красную планету. И при этом гарантировать, что экипажи вернуться здоровыми.

КСТАТИ

Три вопроса про космических испытателей

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/662213" frameborder="0"></iframe> Алексей Шпаков, заслуженный испытатель России.В Институте космической медицины добровольцы репетируют полет к спутнику Земли

- Как стать испытателем и поучаствовать в эксперименте института?

- Желающий может обратиться в Институт космической медицины по адресу Москва ул. Гамалеи, 23, корп. 2. Для того, чтобы стать испытателем, нужно пройти медицинскую комиссию и быть не моложе 18 и не старше 35 лет.

- Сколько платят испытателям?

- Условия договорные. Когда я 20 лет назад как испытатель участвовал в эксперименте Института медико-биологических проблем, мне платили по 50 долларов в день. Сейчас, как мне сказали, испытатель в Институте космической медицины получает суточные побольше.

- Контролируют ли состояние здоровья испытателей после того, как они поучаствовали в эксперименте?

- Обязательно.

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Я разделся, и на меня надели белые хлопчатобумажные подштанники и фуфайку.

— Теперь левую ногу продевай... Правую! Руки выверни назад! Не трогай теплоизоляцию, порвешь, — руководили мной крепкие ребята из ракетно-космической корпорации «Энергия». — Голову втяни в плечи и подныривай! Чтобы вместилище мыслей оказалось внутри гермошлема, нужно как-то исхитриться, сжаться и поднырнуть под обод конструкции. Вот наконец я в полетном скафандре «Сокол КВ-2». Том самом, в котором космонавты отправляются на орбиту. (подробности)