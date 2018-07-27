2018-07-27T12:08:22+03:00
Умные вещи

“Пароли, графики и зарплаты”: данные из Google Docs снова попали в выдачу “Яндекса”

В поисковике вновь отображается личная информация пользователей
Григорий ПУШКАРЁВ
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Яндекс вновь отображает в результатах поиска документы Google doc.Яндекс вновь отображает в результатах поиска документы Google doc.
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В поисковой выдаче “Яндекса” вновь можно найти файлы пользователей Google.Docs, не защищенные настройками приватности. В начале июля во время аналогичной утечки, компания временно перестала выдавать любые результаты, связанные с сервисом Google.

В расширенном поиске “Яндекс” можно найти файлы по популярным запросам, таким как: “пароли”, “файлы”, “зарплаты” и другим. Владельцы документов оставили доступ к их просмотру и редактированию для других пользователей.

Проверка “КП” показала, что в поисковике можно найти и немало личной информации. Например, список погибших в Луганске и Луганской области за последние годы.

Есть и экзотические документы - например, список имен 456 евреев, тайно сменивших фамилии в различные годы.

В расширенном поиске “Яндекс” можно найти файлы по популярным запросам, таким как: “пароли”, “файлы”, “зарплаты” и т.д.

В расширенном поиске “Яндекс” можно найти файлы по популярным запросам, таким как: “пароли”, “файлы”, “зарплаты” и т.д.

В самом “Яндексе” заявили, что ситуация повторяется и “ничего нового” не произошло. Поисковая система по-прежнему индексирует только документы, которые находятся в открытом доступе.

“На нашей стороне ничего не менялось. На документы, о которых идет речь, стоят ссылки в интернете. Сами документы не запрещены для индексации”, - заявил пресс-секретарь компании Илья Грабовский.

Первая утечка данных пользователей Google Docs произошла 4 июля. Тогда в поисковой выдаче “Яндекса” появились файлы пользователей сервиса. Многие из них содержали конфиденциальную информацию, и пользователи явно не рассчитывали, что их документы окажутся в публичном доступе. 17 июля ситуация повторилась снова: по запросам в поисковике компании нашлись сканы паспортов, данные о банковских платежах, а также билеты на самолеты и поезда.

КСТАТИ

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