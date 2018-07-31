Собираем смородину. Как собирать, хранить и перерабатывать ягоды

31 Июль 01:00 2018-07-31T18:48:22+03:00

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Антонов:

- Рубрика «Вот такая петрушка». Сегодня традиционно в прямом эфире из студии радио «Комсомольская правда»-Красноярск тетя Таня Кудряшова, наш самый главный дачный удачный эксперт. К чему мы сегодня перейдем?

Тетя Таня:

- У нас продолжение темы – что делать с плодовыми посадками, ягодными кустарниками после того, как ягода собрана. Мы остановились на черной смородине. Лечение ее обязательно. Собрав ягоду, а сегодня даже я это сделала, вы должны понимать, что немедленно приступаем к лечению. До наступления низких положительных температур мы должны с ней все сделать, пока на ней висят листья. Если не будет листа по голой коре опрыскивать – это только железный купорос умеет работать, а все остальные препараты – нет. Вы берете «Хом» или «Оксихом», или «Алирин-Б», или «Гамаир». Это медьсодержащие препараты. Бордосская жидкость придет самая последняя к лечению. Сначала мы обрабатываем пару раз «Хомом» - самый простой, доступный, дешевый, очень хорошо работает. Разводите по инструкции и опрыскивайте. Кратность обработок обязательна. Период ожидания – тоже обязательно. Через семь дней, через десять дней. А кратность всегда стоит последней – через дробь. «Акарином» можно один раз опрыскать от вредителей.

У нас в августе числа 20-25-го в Сибири процесс сокодвижения заканчивается. В более теплых регионах может закончиться в сентябре. Тогда только начнут падать листья. Но вы должны понимать, что мы в августе обязательно делаем пинцировку. Это ослепление верхней почки у любой веточки. У смородины каждую верхнюю почку на каждой веточке нужно удалить, чтобы прекратился рост и вызрела древесина на основных ветках на всем растении. Тогда рано весной у вас никто не заболеет мучнистой росой. Когда пойдут дожди, будет еще прохладно, эта беда всегда стоит прямо за дачными воротами. Если вы этого не делаете. И еще весной вы их не обрезаете почему-то. Но лучше делать это осенью. Потому что на месте, где вы уберете почку, появится зарубцовочка колечком. Да, она отрастет снова сантиметров 7-8, появится новая веточка. Но вот это колечко – там появится большое количество плодовых веток. Если каждый год так делать, то ваша смородина будет состоять из одних только ягод, а не листьев.

Баченина:

- Вопрос от Лины: «Волгоград. Очень хочется посадить на даче огурцы. Но возможность поливать их есть, только приезжая по выходным. Какие существуют хитрости сохранять влагу на пять дней?»

Тетя Таня:

- Все очень просто, Лина. Вы либо бутылку с пробкой берете, наливаете воду, в пробке делаете микроскопическую дырочку. Надо сделать так, чтобы бутылка, перевернутая на эту пробку, вошла в землю, положить что-то типа укрывного, чтобы вода из бутылки как из капельницы все время подпитывала. Есть другой вариант. Два дня в выходные поливайте их как следует. А потом поверхность замульчируйте соломой сантиметров 10-15. И никакого расхода воды особо. Если это на грядке, это вообще не проблема. Если некоторые сажают в бочках, рекомендую бочки выкрасить в светлый цвет, чтобы отражались солнечные лучи. Огурец терпеть не может перегрева корневой системы. Но вода испаряться не будет, если отмульчировать.

Баченина:

- Сколько таких бутылок нужно?

Тетя Таня:

- Одну на растение. Никто не умрет от жажды. Когда растению плохо, когда оно ущемлено во всем – в еде, в углекислом газе, в воде, тогда растение начинает продолжать свой род. Оно понимает, что ему кирдык приходит, надо быстренько родить цветочек с огурчиком, и чтобы там семена были. У вас будет огурцов больше, чем у соседки.

Мария:

- Танюша, здравствуйте. Я в Подмосковье. У меня листья огурцов начали бледнеть. Спасите мои огурчики. И растут в этом году плохо почему-то. Подкармливаю, поливаю каждый день, живу рядышком. Землю не по силам менять в теплице.

Тетя Таня:

- Не надо менять землю в теплице. Надо только в лунку добавлять перегной. И то одну третью часть. Чтобы сделать землю здоровой, берите бутылек зеленки 25 мл в ведро воды вылили, пролейте как следует осенью. Погибнет практически вся флора, которая нам не нужна. Фауна не погибнет точно. Делайте всегда так, как я скажу. В течение каждых 10 дней на следующий год вы будете опрыскивать свои огурцы, помидоры, перцы, баклажаны раствором, где будет 10 литров воды, 2 литра молочной сыворотки, 15 капель зеленки и щепотка мочевины. Начните сейчас опрыскивать подобным раствором только вечером. Иначе молочные бактерии погибнут, и толку не будет. И каждую неделю повторяйте. И листья станут зелеными, и поливайте под корень. Опрыскивать надо так, чтобы текло все с листьев.

Антонов:

- Есть ли другие способы полива, если нет возможности приезжать на дачу часто? Может, надо сажать то, что не требует полива ежедневного?

Тетя Таня:

- Ежедневный полив и не требуется. Один раз в неделю обильно. А в субботу-воскресенье два дня можно поливать. По ведерку, промочив почву так, чтобы до Африки достало. Я за то, чтобы все земледелие было просто, понятно и нетрудозатратно. Отмульчировав 15 сантиметрами соломы или стружками (опилки слеживаются), стружки очень хорошо будут работать, вообще никаких проблем нет. Зачем нам нужны какие-то методы? Даже те бутылки – их надо открывать, наливать, опять ставить.

Наталья:

- Я звоню из Саратова. Вершинная гниль на помидорах началась. Сказали, не хватает кальция. Я купила кальциевую селитру. Что с ней делать?

Тетя Таня:

- Вершинная гниль – это беда не помидора и не почвы, это отсутствие кальция в поливочной воде. Она у вас слишком мягкая, скорее всего. Кальциевая селитра, кальцинированная селитра – это все годится. Берете две столовых ложки селитра на 10 литров воды. И вечерком после поливки водой, чтобы промочить почву поглубже до корней, потом даете литра два на растение. Повторите это две-три недели. И ваша вершинная гниль исчезнет. Растения не будут страдать от недостатка кальция. Есть можно сразу плоды, ничего такого ни с вами, ни с помидорами не произойдет. Не растение ест удобрения, а бактерии, они переработают все, что вы даете, в том виде, чтобы растение усвоило и вам вреда не нанесло.

Антонов:

- Спрашивают про яблоки. Это вопрос сентябрьский, если не октябрьский. Как лучше собирать яблоки – с веток или ждать, когда опадут?

Тетя Таня:

- Никакой падалицы. Не надо ждать, пока они опадут. Они все будут с ушибами, с механическими повреждениями, что совершенно неприемлемо для спелого яблока. их тут же атакуют черви и гусеницы. И вы не успеете глазом моргнуть, как они прирастут к земле. Чтобы вкуснее были яблоки и груши, нужно снимать их впрозелень. Недоспевшими. Можно за десять дней до естественного созревания. Если вы возьмете ящичек, уложите на дно стружку вперемежку с гашеной известью, пушонки, если вы слоями будете укладывать, закрывая стружками с известкой, то ваши яблоки будут вкуснее в разы, чем с дерева. И храниться они будут замечательно. Особенно которые позднего срока созревания.

Антонов:

- Есть ли в этом году нашествия насекомых?

Тетя Таня:

- Нет, такого нет. У нас тоже есть колорадский жук. Павловщина – нужно на пароме через Енисей переплыть. Там давно он появился. Мы научились бороться. «Конфидор» - прекрасно работает от этого жука. Но у нас просто нет таких количеств, как в западной части. Но нет мух. Откроешь форточку – ни толстые жирные, ни маленькие, их просто нет. Единственное, что допекает растения, это листоблошка и гнус – это мошка, которая лезет в глаза, в нос, в уши, если ты не опрыскался репеллентом. Листоблошка – это когда редис только взошел, и все листики в точках иссеченные в кружево просто. Это и есть листоблошка. Это она крестоцветные так любит. Рекомендую всем воспользоваться спреями, настоями, аэрозолями ромашки пиретрум, или ромашки далмацкой, как написано на этих бутылках. Есть насекомые, личинки гусеницы мягкотелые, а есть жесткокрылые.

Людмила:

- У меня уже второй раз сожрал какой-то зверь по периметру. Я ее спилила на уровне полметра. Из этого остатка пошла поросль. Как определить – культурная это или прививка?

Тетя Таня:

- Ваша прививка может быть сделана, это такое утолщение на стволе. Из земли выходит ствол. Это была диска. Ее обрезали и привили культурный черенок от яблони. Оно срослось. И там появился небольшой наплыв. Вот если выше прививки ваша поросль – это культура. Если ниже прививки – это дичка. Если привита в корневую шейку, то есть это место, где начинается ствол и заканчиваются корни, она должна быть всегда на уровне земли, иногда делается прививка в корневую шейку, вот тогда все, что у вас над землей, это будет культура. Если хотите получить ответ быстро и правильно, позвоните мне на горячую линию: (391) 2-92-60-41.

Антонов:

- Что с грибами? В средней полосе в эти выходные кроме лисичек и маслят нет ничего.

Тетя Таня:

- Все муссируют тему грибов, как будто поговорить больше не о чем. Не будет грибов, пока не родится грибница. Для этого нужна разница в температуре дневной и ночной в 20-25 градусов. А потом хоть дождь, хоть снег – все равно они вылезут.

Баченина:

- Когда же мы дождемся такой разницы?

Тетя Таня:

- Бабское лето! Когда у нас лето плохое, я говорю: какие бабы, такое и лето.

Антонов:

- «Хочу посадить на огороде лесные ягоды – костянику, бруснику. Приживутся ли?»

Тетя Таня:

- Если вы подстилку принесете из леса и организуете им такие условия, то приживутся. Хватит носиться по лесам за грибами. Давайте на дачных участках выращивать рыжики. Там технология – ямку выкопал, полил, посыпал земелькой, поливай водой с сахаром – 10 грамм на 10 литров. И уже через два с половиной месяца вы получите первый урожай.

Антонов:

- А походить с ножом в руке по лесу – это же бесценно. По огороду не так интересно.