2018-07-31T01:54:14+03:00
Общество

Для родителей школьников создан специальный центр помощи

Порой непросто разобраться в разнообразии учебных пособий и программ
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До начала учебного года остался один месяц. Это время не только для того, чтобы закупить школьную форму и тетрадки, но и более основательно подготовиться к началу учебы. Специально для того, чтобы помочь мамам и папам сориентироваться в деталях образовательной системы, Национальная родительская ассоциация (НРА) и Минпросвещения России создали Центр информационной помощи родителям – портал "Российский родитель" http://ruroditel.ru/.

- Сейчас поступает очень много вопросов, связанных с разнообразием учебных пособий и программ, стандартов и дисциплин, - отметила директор по развитию НРА Марианна Шевченко. –Часто родителям сложно сориентироваться в их многообразии. Например, если семья переезжает, в школе на новом месте может быть абсолютно другая программа и учебники, и дети рискуют сильно отстать в учебе.

Чтобы избежать таких ситуаций, Минобрнауки ещё несколько лет назад запустило целый ряд проектов по созданию единой образовательной среды в России. Сюда входит и разработка федеральных государственных стандартов образования, и создание единых концепций учебников и школьных курсов, а также проведение целого ряда экспертиз учебных пособий по новым, уточнённым правилам.

Все эти меры нужны для того, чтобы обеспечить детям равные шансы на качественное образование. Например, были просто абсурдные ситуации, когда в разных учебниках по математике на статистику и комбинаторику отводилось разное количество часов. И школьники, которые занимались по одним учебникам, набирали за одни и те же задания на ЕГЭ меньше баллов, чем сверстники из других школ.

- Когда разрабатывались федеральные государственные стандарты образования, мы четко обозначили свои позиции – образовательное пространство должно быть единым, - отмечает Марианна Шевченко. – Варианты и вариации допустимы, их определяет педагог, с учетом особенностей своего класса. Семьи переезжают, меняют школу для ребёнка и по другим причинам, это нормально, и им необходима возможность делать это с комфортом, без привязки к инфраструктуре. Причем так, чтобы этот переезд прошел безболезненно не только для взрослых, но и для младших членов семьи. Ведь главное – обеспечить комфортное обучение нашим детям! В школах же даже в рамках одного города программы могут отличаться так сильно, что наверстывать разрыв придется в течение нескольких четвертей.

Сейчас в НРА подготовили целый ряд предложений и инициатив, связанных с общественной экспертизой стандартов и нововведений в образовании – такой родительский контроль позволит предоставить детям из разных регионов и городов равные шансы на качественное обучение. Свой вклад внесли и региональные представители ассоциации. Некоторые из этих предложений уже нашли отражение в рамках программы "Десятилетие детства", которая будет действовать в России до 2027 года.

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