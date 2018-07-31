Мадонна накануне 60-летия снялась для обложки в чулках и кружевном наряде

СЕГОДНЯ 02:00 2018-07-31T02:17:02+03:00

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Совсем скоро, 16 августа, самая известная поп-звезда планеты отметит 60-летие. Накануне юбилея Мадонна снялась для обложки итальянского издания Vogue, доказав, что она по-прежнему готова эпатировать публику и не собирается ничего скрывать от своих поклонников. Певица появилась на обложке глянца в черных чулках и полупрозрачном кружевном наряде, продемонстрировав пышную грудь в глубоком декольте.

Авторами фотосессии стал известный дуэт фотографов Мерт Алас и Маркус Пиггот, снимающие для различных изданий звезд первой величины. Съемки проходили в особняке Мадонны в Лиссабоне – уже почти два года певица живет в столице Португалии. До сих пор она ни разу не показывала поклонникам свое поместье, и вот теперь чуть-чуть приоткрыла завесу секретности. Старый дом в центре Лиссабона певица приобрела за 6 миллионов евро — говорят, он такой роскошный, что местные жители называют его дворцом. Судя по снимкам, дом артистки окружен красивым садом и многочисленными лужайками, над ландшафтным дизайном которых колдует целый штат садовников. При особняке есть конюшня и другие хозяйственные постройки, где живет прислуга.

madonna Thank you Mert and Marcus for capturing the beauty and magic that is. Lisbon! ! @mertalas @vogueitalia @ysl @gb65 #lisbon #portugal

На снимках певица позирует, лежа на травке, стоит на фоне дома и держит под уздцы черного жеребца. В фотосессии приняли участие и младшие дети звезды.

Мадонна перевезла в Лиссабон четверых темнокожих детей, усыновленных в Мали - близнецов Эстер и Стеллу (девочкам по 6 лет), 13-летнего сына Дэвида и 12-летнюю дочку Мэрси. Старшие биологические дети звезды Лурдес и Рокко остались в США, где они учатся. Дом звезды расположен неподалеку от тренировочной базы местной юниорской футбольной команды «Бенфика», в которой занимается сын Мадонны. Как рассказывает певица журналистам, именно спортивный талант сына и побудил ее переехать из США в Европу. Но на самом деле в столицу Португалии звезда перебралась, чтобы быть поближе к молодому любовнику, португальскому манекенщику Кевину Сампайо. Кевину всего 32 года, и 28-летняя разница в возрасте с возлюбленной его, похоже, совершенно не смущает.

vogueitalia We celebrate a legend Madonna Find out about the new life in Lisbon

С португальцем Сампайо певица познакомились еще в 2015 году во время съемок одного из клипов певицы — Bitch I'm Madonna. Кевин быстро очаровал Мадонну, и пара решила жить вместе уже через три месяца после начала романа. А затем Мадонна и вовсе захотела переехать к бойфренду в Португалию.

Свой 60-й день рождения Мадонна отметит в Лиссабоне, в кругу детей и близких. Певица не собирается устраивать никаких грандиозных торжеств и ограничится милой домашней вечеринкой. Недавно Мадонна рассказала, какой подарок хочет получить на юбилей. Она собирается организовать благотворительный марафон, во время которого ее поклонники смогут перечислить деньги в фонд помощи детям из Малави. Именно в этой африканской стране артистка усыновила четверых своих младших детей – Эстер, Стелу, Дэвида и Мэрси.

maisonfrancescoscognamiglio A NEW MADONNA PHOTOGRQPHED BY MERT AND MARCUS VOGUE ITALIA #madonna #mertandmarcus #love #anitalianstory #vogueitalia

- Каждый перечисленный доллар будет потрачен на еду, школу, униформу и здравоохранение, - рассказала Мадонна в интервью. - Я хочу объединиться со своими друзьями, поклонниками и сторонниками, чтобы изменить жизнь детей Малави и показать им, что о них заботятся, их защищают и любят.

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Фонд помощи детям Малави Мадонна основала в 2006 году. Она помогает африканской стране продовольствием и реализует различные социальные проекты. В 2017 году ее фонд построил детский корпус при одной из больниц Малави.