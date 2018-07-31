Египетские пирамиды фокусируют электромагнитные волны
Идея направить на пирамиду Хеопса электромагнитное излучение озарила российских исследователей из Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО). До них никто почему-то не догадался. Стало быть, никто и не знал, как пирамида поведет себя в ответ. А ведь интересно, в самом деле.
Пирамида концентрирует и тепловую энергию.
Санкт-Петербургские физики - Михаил Балезин, Ксения Барышникова, Полина Капитанова и Андрей Евлухин - привлекли к экспериментам немецких коллег из Лазерного центра Ганновера (Laser Zentrum Hannover). Непосредственно облучать пирамиду не стали — хлопотно это. Создали ее математическую модель, которая учитывала все особенности древнего сооружения. На эту модель и направляли радиоволны. Виртуально, конечно. Но результаты получили конкретные и вполне себе удивительные, если не сказать шокирующие. Они опубликованы в журнале Journal of Applied Physics.
Ученые уверяют: пирамида Хеопса концентрирует электромагнитное поле. Более того, фокусирует его. Особенно ярко феномен проявляет себя на длинных волнах от 200 до 400 метров, соразмерных самой пирамиде, с которой они вступают в некий резонанс.
Пирамида Хеопса способна фокусировать электромагнитное излучение под собой и внутри себя.
Вряд ли было бы разумным предполагать, что древние египтяне знали о фокусирующих свойствах пирамиды. Но ее создатели почему-то устроили так называемые погребальные камеры как раз в тех, в которых экспериментаторы зафиксировали максимально высокие концентрации электромагнитной энергии – внутри самого сооружения и под ним в поземной камере.
Случайное совпадение? Не исключено. Возможно, что способность фокусировать энергетические потоки это свойство, присущее самому объекту – пирамидальной формы. А если совпадение не случайное? Тогда зачем погребальным камерам такая "опция" в виде дополнительной энергии?
Авторы исследования на подобные вопросы не ответили. Но предположили, что электромагнитнуюэнергию консцентрируют и другие египетские пирамиды.
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