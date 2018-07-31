2018-08-01T15:32:19+03:00
Наука

Египетские пирамиды фокусируют электромагнитные волны

Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Чем дальше научно-технический прогресс, тем больше загадок.Чем дальше научно-технический прогресс, тем больше загадок.
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Идея направить на пирамиду Хеопса электромагнитное излучение озарила российских исследователей из Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО). До них никто почему-то не догадался. Стало быть, никто и не знал, как пирамида поведет себя в ответ. А ведь интересно, в самом деле.

Пирамида концентрирует и тепловую энергию.

Пирамида концентрирует и тепловую энергию.

Санкт-Петербургские физики - Михаил Балезин, Ксения Барышникова, Полина Капитанова и Андрей Евлухин - привлекли к экспериментам немецких коллег из Лазерного центра Ганновера (Laser Zentrum Hannover). Непосредственно облучать пирамиду не стали — хлопотно это. Создали ее математическую модель, которая учитывала все особенности древнего сооружения. На эту модель и направляли радиоволны. Виртуально, конечно. Но результаты получили конкретные и вполне себе удивительные, если не сказать шокирующие. Они опубликованы в журнале Journal of Applied Physics.

Ученые уверяют: пирамида Хеопса концентрирует электромагнитное поле. Более того, фокусирует его. Особенно ярко феномен проявляет себя на длинных волнах от 200 до 400 метров, соразмерных самой пирамиде, с которой они вступают в некий резонанс.

Пирамида Хеопса способна фокусировать электромагнитное излучение под собой и внутри себя.

Пирамида Хеопса способна фокусировать электромагнитное излучение под собой и внутри себя.

Вряд ли было бы разумным предполагать, что древние египтяне знали о фокусирующих свойствах пирамиды. Но ее создатели почему-то устроили так называемые погребальные камеры как раз в тех, в которых экспериментаторы зафиксировали максимально высокие концентрации электромагнитной энергии – внутри самого сооружения и под ним в поземной камере.

Случайное совпадение? Не исключено. Возможно, что способность фокусировать энергетические потоки это свойство, присущее самому объекту – пирамидальной формы. А если совпадение не случайное? Тогда зачем погребальным камерам такая "опция" в виде дополнительной энергии?

Авторы исследования на подобные вопросы не ответили. Но предположили, что электромагнитнуюэнергию консцентрируют и другие египетские пирамиды.

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Загадочная полость обнаружена внутри пирамиды Хеопса.

Загадочная полость обнаружена внутри пирамиды Хеопса.

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