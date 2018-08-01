2018-08-01T16:59:23+03:00
Спорт

Неймар опять обманывает: болельщики не поверили оправданиям футболиста за симуляцию

Тем более, что они оказались рекламой спонсора [видео]
Андрей ВДОВИН@av_esq
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Неймар на чемпионате мира по футболу в России.Неймар на чемпионате мира по футболу в России.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Форвард сборной Бразилии Неймар снова попал в неприятную ситуацию. На днях он выпустил видеоролик, в котором признается, что иногда симулирует страдания на поле, и ищет поддержки у фанатов. Получилось наоборот - болельщики не поверили в искренность Неймара. Потому что ролик оказался рекламой одного из спонсоров футболиста.

На чемпионате мира в России Неймар, показывая как ему больно после нарушений правил, провалялся на поле 15 минут, и многие зрители отметили, что страдания бразильца были похожи на плохую актерскую игру. Теперь он оправдывается за это.

- Да, иногда я преувеличиваю. Но реальность в том, что я страдаю на поле, - говорит Неймар в исповеди-рекламе. - Вам может показаться, что я слишком картинно упал, но это правда. Поверьте, это бывает гораздо больнее, чем любая операция на лодыжке. Иногда кажется, что я плохо воспитан, но внутри меня еще мальчик, который иногда радуется миру. Иногда это раздражает всех. Моя борьба в том, чтобы сохранить этого мальчика живым...

В ролике печальный голос Неймара, на экране - трогательные рисунки, очень хочется поверить, что форвард искренен с нами. Но все разбивается о комментарии болельщиков в твиттере Неймара.

«Вся Бразилия поднимается вместе с тобой, но только ты берешь 1 миллион реалов за эту рекламу», - отвечает Неймару один из его подписчиков. «Ты не упал, ты бросился! Ты не мальчик - тебе 26 лет!», - пишет еще один болельщик. И такие комментарии популярнее всего.

В Бразилии считают, что признанием в рекламе Неймар сделал себе только хуже. «Это было здорово для спонсора, но плохо для самого Неймара, у него теперь еще больший кризис доверия», - считает Амир Сомогги, партнер маркетинговой компании Sports Value. Все го слова - пустышка, пока он на поле не покажет, что он изменился», - заявляет еще один маркетолог Эрих Беттинг. «Все было бы иначе, если бы он сделал свои признания на пресс-конференции, глядя в глаза журналистам, а не в рекламе», - говорит Хосе Колагросси, тоже консультант по маркетингу.

А спонсору, чьия реклама содержится в ролике, остается только опровергать сообщения, что за сенсационной признание в рекламе Неймару было заплачено 250 тысяч евро.

Неймар опять обманывает?.Болельщики не поверили оправданиям бразильской звезды - они оказались рекламой

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