Караул, крабят!

СЕГОДНЯ 11:45 2018-07-31T12:22:08+03:00

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«Квотная» буря, связанная с возможным возвратом крабовых аукционов, впервые настигшая отечественную рыбную отрасль в ноябре 2017 года, в последние недели разыгралась с новой силой. Причиной стала информация о якобы поддержанных на уровне правительства решениях по вопросу, который девять месяцев держит в небывалом напряжении большинство российских рыбаков. Представители отрасли возмущены возможным изъятием из «исторического принципа» части квот на вылов краба и кулуарным характером обсуждения этого жизненно важного вопроса. Рыбацкое сообщество вновь подтвердило свое острое неприятие аукционных инициатив и снова обратилось к Президенту России Владимиру Путину с просьбой защитить неприкосновенность базовых принципов их работы. Консолидированную позицию по губительным для отрасли решениям сообщество сформирует на Чрезвычайной конференции работников рыбохозяйственного комплекса в сентябре. Об этом говорилось на очередном заседании комиссии по рыбному хозяйству и аквакультуре Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Финансовое кровопускание

Новая волна негодования рыбаков послужила своеобразным ответом на кулуарное совещание по вопросу распределения крабовых квот. Правительство провело его 22 июля. Совещание прошло за закрытыми дверями без участия рыбопромышленников и отраслевых организаций. По неофициальным данным, участники обсудили два варианта распределения квот на добычу краба: либо 50% отправить на аукционы с обязательством строить флот, либо распределить 30% квот на торгах без обременения, а 20% предоставлять в качестве инвестиционных квот.

Страшным «финансовым кровопусканием, которое нанесет тяжелейший удар по рыбной отрасли и окажет влияние на всю российскую экономику» назвал возможный возврат аукционов в распределение долей квот президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев на заседании Комиссии по рыбному хозяйству и аквакультуре РСПП.

- Такое решение станет примером изъятия имущественных прав пользователей, бизнеса без разрешения суда, - сказал президент ВАРПЭ. - По сути, это изъятие имущественных прав, изъятие имущества в пользу крупного рейдера, крупной компании, которая использует сейчас свои возможности в органах государственной власти, для того чтобы схватить большой кусок рыбных квот. Имя лоббиста возврата крабовых аукционов уже не вызывает вопросов у отраслевого сообщества.

Гудки протеста

Информация о принятых в секретном порядке решениях по крабовым квотам взбудоражила рыбацкую отрасль. Как рассказали в ВАРПЭ, в ассоциацию хлынули тревожные отзывы на грядущие изменения от региональных отраслевых сообществ.

Рыбаки двух главных бассейнов страны - Дальневосточного и Северного - высказали острое неприятие аукционных инициатив. В числе возможных последствий возврата аукционов по крабу они называют существенное сокращение рабочих мест, остановку работы судов, снижение эффективности освоения менее рентабельных видов водных биоресурсов, которые сейчас добываются и попадают на прилавки только благодаря доходам рыбаков от продажи краба. Существенно пострадает модернизация отрасли и ее технологическое развитие. Введение аукционов приведет к сворачиванию всех инвестиционных проектов по строительству нового флота и убьет модернизацию береговой переработки. В совокупности это в короткие сроки приведет к экономическому и социальному кризису в прибрежных регионах. Подтверждение тому - десятки приостановленных до решения крабового вопроса инвестпроектов на сотни миллионов долларов.

Да и остальные рыбопромышленники указывают на то, что, введя аукционы на те квоты, которые они когда-то выкупили, заплатив баснословные деньги, государство поступает несправедливо. В ВАРПЭ считают, что эти изменения не просто противоречат поручениям главы государства, направленным на развитие рыбохозяйственного комплекса, они разрушат стабильность отрасли. Несогласие с грядущими изменениями высказывают и простые труженики моря, которые пострадают от аукционной лихорадки сильнее всего.

В середине июля рыбаки Северного и Дальневосточного бассейнов провели масштабную акцию протеста в море и портах, на пять минут включив звуковые сигналы на судах. Гудки протеста подали более 40 траулеров.

Руководители отраслевых объединений повторно обратились по проблемному вопросу к президенту страны. Они просят Владимира Путина обеспечить стабильность базовых принципов своей работы.

- Сложившаяся ситуация - не просто передел рынка, а поворотный момент, затрагивающий экономику всей страны, - считает исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Виктор Черепов. - И последние события говорят о том, что мы должны активно действовать для решения возникших проблем, привлекая к участию крупнейшие рыбопромышленные организации, региональные органы власти.

Если ничего не изменится, кверху клешнями всплывут не только добытчики краба, но и вся отрасль.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кто сказал ФАС?

Кулуарность и закрытость, которые сопровождают аукционную тему, настораживают не только рыбацкое сообщество, но и представителей других ведомств. Особо тревожный сигнал эксперты уловили в докладе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о состоянии конкуренции в России в 2017 году, который чиновники в начале июня направили в правительство.

В разделе, касающемся состояния конкурентной среды в рыбной отрасли, ФАС предложила законодательно изменить порядок заключения договоров о закреплении долей квот добычи не только краба, а вообще всех водных биоресурсов. По мнению антимонопольной службы, для этого государство должно ввести механизм «выделения по заданным критериям и на регулярной основе (раз в 3 - 5 лет) части квот из ранее распределенного по «историческому принципу» объема квот, который должен будет предоставляться путем проведения аукциона в электронной форме».

Еще одно предложение антимонопольщиков - ограничение участия в торгах лиц, у которых суммарный размер долей квоты превышает 35% от общего размера квоты. Именно этот доклад ФАС предметно рассмотрела комиссия РСПП по рыболовству и аквакультуре, в заседании которой приняли участие представители Госдумы и Совета Федерации, Минэкономразвития, научно-исследовательских организаций, руководители рыбопромышленных предприятий и ассоциаций. А вот сами авторы доклада, несмотря на приглашение, заседание проигнорировали. Так же, как и представители Росрыболовства.

Члены комиссии пришли к выводу: оценка ФАС состояния дел в отрасли не выдерживает критики. По мнению члена совета директоров Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеба Кузнецова, в резонансном докладе слишком много противоречий, а выводы не подтверждаются ни цифрами, ни фактами.

- С одной стороны, они пишут про слабый рост отрасли, снижающуюся эффективность производства, отсутствие устойчивого роста финансовых результатов. А с другой, они же пишут про вложение 110 млрд. рублей на строительство судов, про 22 млрд. рублей на строительство береговых предприятий... Что же тогда, по их мнению, сильные финансовые результаты и развитие отрасли? - задался вопросом эксперт.

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока (АДКДВ) Александр Дупляков указал на то, что доклад ФАС готовился без привлечения специалистов, его не обсуждали с представителями сообщества, в том числе на площадке экспертного совета по вопросам развития конкуренции в сфере рыбохозяйственного комплекса или общественного совета при антимонопольной службе. Все это вполне вписывается в кулуарный тренд, который в целом стал характерным для обсуждения крабовых квот.

Еще большей критике подверглись предложения ФАС проводить аукционы по квотам каждые 3 - 5 лет. По словам сенатора, заместителя председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елены Афанасьевой, на таких условиях любой бизнес, не только рыбный, никогда не станет вкладываться в развитие: «Он будет за эти три года грабительски относиться ко всему, он будет стремиться максимально выкачать деньги из этого бизнеса, потому что ему будет нужно окупить то, что он вложил на аукцион. Мне кажется, что в XXI веке в великой России недопустимо такое грабительское отношение к людям, к бизнесу».

Исполнительный директор Северо- Западного рыбопромышленного консорциума Сергей Несветов отметил, что, если предложения ФАС будут приняты, о доступной рыбе население может забыть. Ведь уже мало кто из рыбаков сомневается, что передел на рынке ограничится только крабом и что после него на торги не последуют и другие валютоемкие виды.

- Постоянная продажа одного и того же ресурса не может привести к снижению цен, потому что сильно увеличиваются издержки производителей. Не только не вырастут, но и пойдут на спад инвестиции в отрасль, поскольку никакой бизнес не станет вкладывать средства в отрасль, где правила меняются раз в 3 - 5 лет, а инвестиции окупаются за вдвое больший срок, - считает представитель СЗРК.

Все на Чрезвычайную конференцию рыбаков!

Комментируя происходящее, президент ВАРПЭ, председатель комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре Герман Зверев отметил, что участники комиссии единогласно поддержали законодательную инициативу об установлении 15-летнего моратория на введение новых видов квот после заключения договоров с пользователями.

- Позиция Российского союза промышленников и предпринимателей, его президента - Александра Николаевича Шохина сводится к тому, что это сегодня общеэкономическая проблема, - заключил Герман Зверев. - Все рыбацкие предприятия считают, что передел в одной отрасли послужит нехорошим примером и для других секторов экономики. Поэтому мы объявили о сборе Чрезвычайной конференции работников рыбохозяйственного комплекса, на которой обсудим тему слома рыбной отрасли.

ТАК И СКАЗАЛ

Сергей НЕСВЕТОВ, исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК):

- Только наша группа компаний была вынуждена поставить «на стоп» инвестпроекты на сумму около 350 млн. долларов. Это десять краболовных судов на Выборгском судостроительном заводе, контракты по которым уже подписаны. Сейчас мы не готовы подтвердить, что пойдем в этот проект. Также приостановлено строительство двух рыбоперерабатывающих заводов.

Александр ДУПЛЯКОВ, президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока (АДКДВ):

- Позиция у ФАС по отношению к рыбной отрасли давно такая - все плохо, развития нет. Чтобы настроить диалог, был создан экспертный совет при ФАС. Но после двух заседаний, когда они поняли, что ничего не могут ответить на наши доводы, совет перестали собирать. И вот снова - все начиналось с закрытого письма и продолжается за закрытыми дверями. Наша отрасль стала заложником интересов одной компании. И складывается ощущение, что ФАС в своем докладе не сильно ориентировалась на объективные данные.Караул, крабят!