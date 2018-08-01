"Налоговая тайна" перестанет быть тайной: что ещё изменится в августе 2018 года

1 Авг. 09:05 2018-08-01T14:25:22+03:00

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Главные темы:

- Что изменится с 1 августа. Краткий обзор основных законодательных изменений.

- Штрафы за предпринимательскую деятельность без образования юрлица или регистрации в качестве индивидуального предпринимателя предлагают ужесточить. Если нелегальный бизнесмен не желает выходить из тени, за это должен полагаться штраф в размере до 30 тыс. рублей.

- "Ранняя профориентация - хорошо забытое старое, которое надо возвращать": Ольга Васильева рассказала о крупнейшем нацпроекте в сфере образования. А ваш ребенок определился с профессией?

- Жизнь без диплома. Всё больше россиян считают, что хорошо устроиться в жизни можно и без высшего образования.

- В коридорах власти.

- Последняя жаркая неделя в средней полосе.

- Резко выросло число россиян, которые проведут летний отпуск дома.

- Когда не хочется обратно. Названы страны, где россияне отдыхают дольше всего.

- Обзор прессы.

- Новости спорта.

- Запускается уникальный городской проект "Арена Героев". Рассказываем, что это.