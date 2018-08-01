"Налоговая тайна" перестанет быть тайной: что ещё изменится в августе 2018 года
Главные темы:
- Что изменится с 1 августа. Краткий обзор основных законодательных изменений.
- Штрафы за предпринимательскую деятельность без образования юрлица или регистрации в качестве индивидуального предпринимателя предлагают ужесточить. Если нелегальный бизнесмен не желает выходить из тени, за это должен полагаться штраф в размере до 30 тыс. рублей.
- "Ранняя профориентация - хорошо забытое старое, которое надо возвращать": Ольга Васильева рассказала о крупнейшем нацпроекте в сфере образования. А ваш ребенок определился с профессией?
- Жизнь без диплома. Всё больше россиян считают, что хорошо устроиться в жизни можно и без высшего образования.
- В коридорах власти.
- Последняя жаркая неделя в средней полосе.
- Резко выросло число россиян, которые проведут летний отпуск дома.
- Когда не хочется обратно. Названы страны, где россияне отдыхают дольше всего.
- Обзор прессы.
- Новости спорта.
- Запускается уникальный городской проект "Арена Героев". Рассказываем, что это.
"Налоговая тайна" перестанет быть тайной: что ещё изменится в августе 2018 года