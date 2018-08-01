Депутаты предлагают увеличить штрафы за нелегальный бизнес в 40 раз

СЕГОДНЯ 12:10 2018-08-01T12:49:51+03:00

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Депутаты от партии «Единая Россия» выбирают кнут в качестве воспитательной меры для бизнеса. Штрафы за нелегальную предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве ИП или юрлица предлагают повысить в 40 раз. Такую инициативу группа единороссов передала в Минюст.

Авторы законопроекта полагают, что действующие санкции за бизнес по-черному слишком малы, чтобы кого-то напугать. Сейчас за это полагается взыскание от 500 рублей до 2 тыс. рублей. То есть, предпринимателю заплатить небольшой штраф куда выгоднее, чем оформлять документы и работать законно. Согласно проекту, штраф на первый раз должен составлять от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. А в случае повторного нарушения — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. По мнению депутатов, инициатива поможет собрать больше налогов в бюджет и поддержит добросовестных бизнесменов. А также защитит граждан от товаров и услуг, предоставляемых «теневыми» предпринимателями.

А вот эксперты не уверены в пользе штрафных санкций:

- Этот законопроект направлен на так называемых «самозанятых». Людей, которые время от времени или постоянно ведут какую-то небольшую предпринимательскую деятельность. Это репетиторы, парикмахеры, кондитеры и так далее. Их давно пытаются «вытащить на белый свет», и пока ничего не получается, - говорит Александр Иоффе, президент Российской Ассоциации развития малого и среднего предпринимательства. – Предлагаемые меры ни к чему не приведут, кроме раздувания штата полиции и роста коррупции. Увеличивать штрафы, запугивать людей – наихудший способ работы с бизнесом. Никто из них, по большому счету, не заинтересован прятаться. Но, чтобы раскрыться, нужна вера в то, что политика по отношению к бизнесу будет либеральной и долгосрочной. Но вместо укрепления этой веры, мы выбираем наш проторенный путь – стращать и не пущать!