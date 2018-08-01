Глобальный эксперимент показал: наш мозг - это проекция интернета

СЕГОДНЯ 16:00 2018-08-01T16:08:40+03:00

Во всяком случае, новое исследование позволяет утверждать, что сигналы в нашем головном мозге распространяются по принципу глобальной сети. Также ученые развеяли миф, что интеллектуальные игры помогают продлить молодость мозга

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Наука о мозге и высшей нервной деятельности человека - неврология - до последнего времени считала, что сигналы в нашем мозгу идут по «вертикальному» принципу. То есть по примеру руководства крупной компанией: есть нейроны - типа «офисный планктон», есть центры мозга вроде как руководители среднего звена. А вся информация стекается в единый центр. И решения принимают только главные участки мозга - ствол и гипоталамус.

Классические представления об иерархическом строении мозга сложились еще в 19-м веке. Но эксперименты, проведенные Ларри Свансоном и Ричардом Томпсоном из Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе доказали обратное! Ученые сумели изолировать небольшой участок в отделе центра удовольствий (nucleus accumbens) головного мозга крысы.

Их метод основан на введении «трейсеров» в определенные точки мозговой ткани. Это молекулы, которые не препятствуют прохождению сигналов по ткани, но могут быть обнаружены при освещении их видимым светом. С помощью этого метода исследователям удалось установить, что между разделами мозга существуют связи четырех типов. И распространяются сигналы не по вертикали, а по горизонтали.

Если бы мозг имел иерархическую структуру наподобие схемы организации крупной компании, как это до сих пор утверждает наука неврология, то сигналы шли бы в одном направлении, а именно к центральному узлу обработки данных.

Однако на деле исследователи обнаружили сложные пространственные связи в виде петель между различными участками мозга. Это куда больше соответствует схемам организации распределенных сетей типа интернета. Участок мозга, за которым наблюдали исследователи, как оказалось, имеет систему связи, которая соединяет нервные центры, ответственные за стресс, аппетит и депрессию.

На основе этих исследований на млекопитающих можно утверждать, что и более совершенный человеческий мозг по своей организации похож на сильно разветвленную сеть типа интернета.

КСТАТИ

Развеян миф о том, что помогает остановить старение мозга

И как на самом деле сохранить надолго ясность ума

Принято думать, что продлить молодость мозга лучше всего помогают интеллектуальные упражнения, например, разгадывание кроссвордов или игра в шахматы. Однако же, как утверждают ученые из Эдинбургского университета, это не совсем так. После 70 лет именно физические упражнения, а не умственные, помогут остановить усыхание мозга и отдалить проявления признаков старения. Рузультаты исследования опубликованы в очень уважаемом медицинском журнале «Neurology». Данные томографического обследования 638 человек пенсионного возраста показали: у тех, кто активно занимался физкультурой на протяжении трех лет, объем мозга уменьшался медленнее.

Причем упражнения не должны быть изнурительными и соответствовать возрасту, то есть щадить сердце и суставы. Достаточно каждый день проходить пешком по 2-3 километра и делать по утрам небольшой комплекс физкультуры (с упором на плавные аэробные упражнения - то есть связанные с тренировкой дыхания - и укрепление мышц). А вот обследования тех, кто не занимался физкультурой, предпочитая лишь «пищу для ума», показали: только лишь интеллектуальная подзарядка, увы, не замедляет темпов усыхания мозга.

У людей старше 70 лет, которые были более физически активными, обнаружилось меньше поврежденных участков, чем у тех, кто реже занимался физкультурой.

Известно, что с возрастом объем мозга уменьшается, что затрудняет мозговое кровообращение. Самые же простые, но грамотно подобранные упражнения увеличивают приток крови к мозгу и улучшают его питание.

Глава британского центра исследований болезни Альцгеймера доктор Саймон Ридли сказал: «Малоподвижный образ жизни в молодости - один из серьезных факторов риска развития старческого слабоумия в будущем. Так что идеальный вариант для продления молодости мозга и сохранения памяти - это сочетание физических и умственных нагрузок на протяжении всей жизни».

ДЕЛАЙ РАЗ

Мозги нужно "проветривать"

Ученые выявили неожиданную пользу прогулок пешком

Выражение, мол, надо мозги проветрить, получило вполне серьезные научные обоснования. Нейрофизиологи из Питсбургского университета (США) выяснили, что самые «банальные» пешие прогулки помогают сохранить мозг от возрастных повреждений. Известно, что при таких возрастных нарушениях как болезнь Альцгеймера и старческая деменция (слабоумие) объем мозга уменьшается за счет того, что отмирает часть нейронов. Так вот этот процесс можно затормозить, причем не прибегая к навороченным технологиям. Американские эксперты призывают: гуляйте пешком, и мозг ваш к старости останется целехоньким.

В эксперименте доктора Кирка Эриксона и его коллег участвовали более ста людей в возрасте от 60 до 80 лет. Никто из них не был заядлым спортсменом или туристом. Одну половину участников попросили три раза в неделю уделять от 30 до 45 минут пешей прогулке, другая же группа тратила это время на упражнения в зале. Через год исследования показали: у тех, кто больше бывал на свежем воздухе, на 2-3% увеличились некоторые области префронтальной коры мозга и гиппокампа, отвечающие за планирование и память. Увеличение небольшое, но его достаточно, чтобы перекрыть темпы возрастного «усыхания» мозга, утверждают ученые в своем докладе на ежегодном съезде Американской ассоциации содействия развитию науки.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Анна Горенкова, врач-невролог:

- Во время размеренных пеших прогулок на свежем воздухе дыхание становится ритмичным, что стимулирует нормальный кровоток, приводит сердечные сокращения в норму. Снимаются микроспазмы сосудов, и кровь поступает в мозг в нужном объеме. Но для того, чтобы сосуды вошли в хороший тонус, нужно ходить пешком - интенсивным шагом - не менее 40 минут непрерывно (коротки перебежки-пятиминутки не считаются). И важно делать это регулярно - хотя бы через день, а лучше каждый. От «героических» пеших вылазок раз в месяц какого-то заметного эффекта (кроме того, что ноги гудят и спина отваливается) ждать не приходится. И, конечно же, важно гулять именно на свежем воздухе - в парке, лесу или хотя бы в тихом экологически чистом городском районе. Если нарезать круги по Садовому или третьему кольцу в Москве, скорее заработаете гипоксию мозга (кислородное голодание), чем оздоровитесь.