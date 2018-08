Лучшие смартфоны 2018 года - версия Роскачества

СЕГОДНЯ 08:00 2018-08-01T20:12:48+03:00

Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (ICRT) во второй раз за год организовала масштабную проверку смартфонов, представленных на рынке в 2018 году. К Р предыдущему исследованию, опубликованному в феврале, добавились 55 моделей самых популярных в России марок телефонов.

Сообщается, что устройства производителей были проверены по 229 параметрам качества и безопасности мобильных устройств. Они были разбиты на несколько категорий: возможности телефона, эргономика (удобство пользования смартфоном), камера и видео, звонки, набор текстовых сообщений, музыка, навигация и интернет. К этому добавился и анализ специфических параметров: сканера отпечатков пальцев, водонепроницаемости, прочности, качества передачи речи в шумной обстановке.

Кто в топе

По результатам тестирования лидирующие позиции в заняли модели Samsung Galaxy S9 и Samsung Galaxy S9 Plus. Ведущие смартфоны февральского рейтинга (Samsung Galaxy S8 и S8 Plus) переместились на третью и четвертую строчки соответственно. Далее расположился iPhone 8 Plus, за ним - Huawei P20 Pro. Седьмое место рейтинга занял Samsung Galaxy Note 8, далее - iPhone 8 (8 место) и iPhone X (9 место), а замкнул топ смартфонов Huawei Mate 10 Pro.

В десятке лучших смартфонов 2018 года больше всего оказалось моделей Samsung (пять), три модели iPhone и две от Huawei.

В Роскачестве подчеркнули, что модели Samsung стали лучшими в качестве звука, емкости батареи, объеме памяти, качестве звонков и водонепроницаемости. А вот по качеству фото- и видеосъемки три лидирующие строчки заняли смартфоны Apple (iPhone X на первом месте, iPhone 8 и iPhone 8 Plus на втором и третьем месте соответственно).

Самые прочные

Однако смартфоны “яблочной” компании оказались особенно уязвимы в тесте на прочность. Это выяснили при помощи специального “барабанного теста”. Его суть состояла в том, что смартфоны помещали в металлическую барабанную трубу, которая совершает 100 вращений таким образом, что телефон подвергается ударам с разных сторон и падает с почти метровой высоты. Для Apple результаты теста оказались неутешительными: например, у iPhone X после 50 поворотов трубы сломался экран, а после 100 поворотов - еще и разбилась задняя панель. Лишь два смартфона успешно преодолели испытание - Huawei P20 Pro и Huawei Mate 10 Pro.

Аккумуляторы

Что касается проверки аккумуляторов устройств, то эксперты также придумали целый комплекс тестов: при 100% яркости телефона роботом последовательно выполнялся идентичный комплекс действий 1 раз в час, пока батарейка не была полностью разряжена. Так, ежечасно робот пользовался интернетом (7,5 минут с учётом просмотра видео на YouTube), делал пять фотографий (с паузой в три секунды и без использования вспышки), пользовался навигацией (1,15 минут), звонил и отвечал на звонок (общая продолжительность разговора 2,5 минуты). По результатам исследований аккумулятора, наивысших оценок удостоились Huawei Mate 10 Pro (4,5 балла), Samsung Galaxy S8 (4,09) и Galaxy S8 Plus (4,01).

Сканеры отпечатков

Менее чувствительными к прикосновению пальцев из рейтинга оказались Apple iPhone 8 Plus, iPhone 8 и iPhone X, а немного более сложными в использовании из первой десятки оказались модели Galaxy S8 и S8+, Galaxy Note 8 и iPhone X.