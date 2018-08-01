Угрозы грозы: как себя вести во время непогоды

СЕГОДНЯ 01:01 2018-08-01T01:07:28+03:00

В грозу, безусловно, стоит быть осторожным, но нет смысла паниковать. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Насколько фатальной может быть встреча с разрядами атмосферного электричества и какие подстерегают угрозы грозы [инфографика]

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Стихия

Жару, дожди и грозы прогнозируют синоптики в последний месяц лета во многих регионах России. Молния - одно из самых мощных и разрушительных явлений природы. Как от нее уберечься, если вы оказались в месте, где разгулялась стихия? Простые, но эффективные советы спасателей наш художник оформил в графику (см. картинки).

Как вести себя в грозу в лесу и на открытой местностиФото: Дмитрий ПОЛУХИН

В какие деревья молния бьет чаще всегоФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Под прицелом - мужчины

В грозу, безусловно, стоит быть осторожным, но нет смысла паниковать. Шанс попасть под раздачу громовержца составляет примерно 1 к 3000. По статистике, от разрядов атмосферного электричества погибает лишь 10 процентов от общего числа пострадавших. Чаще всего молния бьет тех, кто регулярно бывает на лоне природы: рыбаков, любителей пляжного отдыха и путешественников-дикарей. Поскольку такие виды активного отдыха предпочитают в основном мужчины, то именно они чаще всего становятся жертвами грозы.

Вещи, которые притягивают грозовые разряды и как спастись от шаровой молнииФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Везунчик из Книги рекордов

Американец Рой Салливан попал в Книгу рекордов Гиннесса как единственный человек, который благополучно пережил 7 попаданий молнии. Это случилось в период с 1942 по 1977 год, когда Рой работал инспектором по охране Национального парка Шенандоа в Вирджинии.

В 1942 году удар молнии попал в ногу Салливана и оторвал ноготь большого пальца.

В 1969 году инспектор потерял сознание, электрическим разрядом ему сожгло брови.

На следующий год молния попала в левую руку и частично парализовала ее.

В 1972 году от удара молнии у мужчины загорелись волосы.

Спустя год молния попала в машину, на которой ехал Салливан. Ударная волна выбросила его из автомобиля и сорвала обувь.

В 1976 году разряд молнии пробил его лодыжку.

В 1977 году гроза застигла лесника во время рыбалки, он получил ожоги груди и живота.

К слову, семь раз избежав верной смерти, Салливан погиб от огнестрельного ранения в голову. В 71 год он застрелился из-за несчастной любви: мужчине казалось, что его жена (она была моложе на 30 лет) не отвечает ему взаимностью. Эта история подтверждает расхожее мнение: по силе воздействия женские чары - штука куда более мощная, чем силы стихии.