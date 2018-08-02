Женщины моют чаще, а мужчины лучше

СЕГОДНЯ 14:40 2018-08-02T14:37:57+03:00

Разработчики новых видов бытовой химии делают все, чтобы их продукт был безопасен для потребителя. Фото: Сергей ЧЕРНЫХ

Этот и несколько других фактов привели нам отечественные разработчики бытовой химии

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✱ По мнению психологов, мытье посуды сродни медитации. Оно снижает артериальное давление и расслабляет мышцы. Почти не участвуя в контроле за монотонными движениями, мозг в эти минуты отдыхает.

✱ Человек тратит на мытье посуды 52 часа в год.

✱ Посудомоечная машина - одно из немногих изобретений женщины. В 1887 году американка Джозефина Кокрейн отчаялась покупать новые чашки, которые постоянно били ее нерадивые слуги.

✱ Прекрасное средство для мытья посуды можно изготовить и самому. В смеси должны присутствовать сода, белый уксус, соль, лимон, мыло и горчичный порошок. Но сегодня мало кто за это возьмется - хлопотно. Все равно что конфеты делать на домашней кухне. Хорошее и качественное средство, изготовленное профессионалами, куда надежнее и дешевле.

✱ Все соцопросы показывают: женщины моют посуду гораздо чаще мужчин. Но мужчины, уж если берутся за дело, пользуются кухонными средствами гигиены куда эффективнее. К тому же именно мужчины гораздо чаще проявляют интерес как к составу СМС, так и к инструкциям по пользованию ими. Они менее консервативны и с удовольствием приобретают новые марки моющих средств.

✱ В деревнях и сегодня хозяйки вместо тряпки используют свежие листья тыквы. Их надо лишь слегка размять. После такого протирания кухонные принадлежности блестят как новые.

ДАТА

Мойдодыр - неизменный участник парадов колясок.Фото: Иван ВИСЛОВ

Мойдодыру 95 лет

Корней Чуковский в выражениях не стеснялся. Наверное поэтому опубликованное в 1923 году стихотворение на многие годы стало нашим лучшим произведением, пропагандирующим гигиену.

Мойдодыру установлено два памятника - в московском парке Сокольники и белорусском Новополоцке. В той же Беларуси образ Мойдодыра используется в оформлении детских парков и площадок. Снято три одноименных мультфильма - в 1927, 1939 и 1954 годах.

Корней Иванович писал А. Б. Халатову: «Тенденция «Мойдодыра» - страстный призыв маленьких к чистоте, к умыванию. Думаю, что в стране, где еще так недавно про всякого чистящего зубы говорили: «Гы, гы, видать, что жид!» - эта тенденция стоит всех остальных. Я знаю сотни случаев, где «Мойдодыр» сыграл роль наркомздрава для маленьких».

ТАК И СКАЗАЛ

Академик РАН Валентин Покровский. Фото: Валентин ЧЕРЕДИНЦЕВ/TASS

Академик РАН Валентин ПОКРОВСКИЙ:

- Роль моющих и дезинфицирующих средств для предотвращения кишечных инфекций и эпидемий переоценить невозможно. Стерилизация и дезинфекция становятся мерой № 1 для профилактики инфекционных болезней. Санация рук, поверхностей, на которых готовится пища, самих продуктов, будь то овощи или мясо, - все это должно быть заботой любого желающего быть здоровым. Государство выделяет большие средства на программу контроля качества питьевой воды и продуктов. В целом эта программа у нас работает хорошо.

ВНИМАНИЕ

План развития поверхностно-активных веществ в России включает создание производств ферментов для бытовой химии совместно с предприятиями промышленных биотехнологий.

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НАШИ ЛИДЕРЫ

Восемь крупнейших предприятий России, производящих бытовую химию

• «Проктер & Гэмбл» (Новомосковск, Тульская область).

• «Нэфис косметикс» (Казань).

• «Хенкель Рус» (Москва).

• «Аист» (Санкт-Петербург).

• «Ступинский химический завод» (Московская область).

• «Рекитт Бенкизер» (Санкт-Петербург, Москва, Клин).

• «Альфатехформ» (Москва).

• «Невская косметика» (Санкт-Петербург).