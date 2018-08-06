Жалеем у дачи. Участки за городом - рабство или радость?

СЕГОДНЯ 07:05 2018-08-06T14:14:49+03:00

Обсуждаем главные летние новости с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым

Обсуждаем главные летние новости с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым

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Главные темы:

- Хоть стой, хоть падай. Победитель «Тур де Франс» Ян Ульрих угрожал метлой Тилю Швайгеру.

- Давайте обсудим. Жалеем у дачи. Большинство россиян, так уж сложилось, не представляет свою жизнь без дачи. Это такое русское понятие. Участки за городом - рабство или радость?

- Если не на дачу, то куда? Делимся опытом и советами для отличного отдыха.

- Дави на газ. 5 самых бесполезных автомобильных опций. Россияне стали чаще покупать автомобили в долг.

- Отпускной сезон в самом разгаре: куда податься в августе-сентябре?

- Инспектор гаджетов. Эксперты Роскачества составили топ-лист лучших смартфонов; компания Huawei объявила о запуске программы обмена старых смартфонов на новые по системе Trade-In; в Whats App обнаружили опасную игру "Мо-мо".

- Вниз по матушке, по Волге-2. Экспедиция «КП» Вниз по матушке Волге-2: Трое в лодке, не считая телефона.

- Коридоры власти.

- Вот это кино! Самые кассовые фильмы за уикенд.

- Обзор прессы.