2018-08-06T15:51:09+03:00
Умные вещи

“Цифровой портрет” болельщика: украинская кухня, бургеры и айфоны

О чем говорят маркетологам подключения к WiFi во время ЧМ-2018
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Болельщики перед началом финального матча ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии.Болельщики перед началом финального матча ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Специалисты проанализировали данные об иностранных болельщиках, которые подключались к WiFi-сети по паспорту болельщика или FAN ID. Выборка довольно обширная: 3400 точек Hot-WiFi по всей России, 11 130 уникальных пользователей.

Результаты получились любопытные.

1. Большинство - мужчины

Несмотря на сотни публикаций “самых красивых болельщиц”, футбол - все-таки мужская история. Болеть в Россию приезжали в основном представители сильного пола.

Большинство болельщиков - мужчины

Большинство болельщиков - мужчины

2. Возраст

Иностранный фанат сегодня - это молодой человек от 25 до 35 лет.

Средний возраст иностранных болельщиков на ЧМ-2018

Средний возраст иностранных болельщиков на ЧМ-2018

3. iOS против Android

Чуть больше половины иностранных болельщиков на ЧМ-2018 - владельцы айфонов и айпадов. Устройствами на Android владеют в общей сложности чуть более 30% фанатов.

Большая часть иностранных фанатов на ЧМ-2018 - поклонники iOS

Большая часть иностранных фанатов на ЧМ-2018 - поклонники iOS

Впрочем, нужно сделать оговорку: в выборке в основном люди с доходом выше среднего, которые могли себе позволить жить в гостиницах и регулярно посещать заведения, в которых есть сеть Hot-WiFi.

4. Язык

Основными языками мундиаля были английский и испанский.

Английский и испанский - главные языки ЧМ-2018

Английский и испанский - главные языки ЧМ-2018

5. Где и что ели-пили

Чаще всего иностранцы подключались к Сети в ресторанах, барах и кафе.

Рестораны, бары и кафе - основные места отдыха иностранных болельщиков на ЧМ-2018

Рестораны, бары и кафе - основные места отдыха иностранных болельщиков на ЧМ-2018

А любимые заведения - рестораны (преимущественно национальной кухни), а также бургерные в центре: на Никольской, Моховой, Новом Арбате, Кузнецком мосту.

Любимые рестораны, бургерные и кафе, в которых чаще всего подключались к Hot-WiFi иностранные болельщики

Любимые рестораны, бургерные и кафе, в которых чаще всего подключались к Hot-WiFi иностранные болельщики

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