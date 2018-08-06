“Цифровой портрет” болельщика: украинская кухня, бургеры и айфоны
Специалисты проанализировали данные об иностранных болельщиках, которые подключались к WiFi-сети по паспорту болельщика или FAN ID. Выборка довольно обширная: 3400 точек Hot-WiFi по всей России, 11 130 уникальных пользователей.
Результаты получились любопытные.
1. Большинство - мужчины
Несмотря на сотни публикаций “самых красивых болельщиц”, футбол - все-таки мужская история. Болеть в Россию приезжали в основном представители сильного пола.
Большинство болельщиков - мужчины
2. Возраст
Иностранный фанат сегодня - это молодой человек от 25 до 35 лет.
Средний возраст иностранных болельщиков на ЧМ-2018
3. iOS против Android
Чуть больше половины иностранных болельщиков на ЧМ-2018 - владельцы айфонов и айпадов. Устройствами на Android владеют в общей сложности чуть более 30% фанатов.
Большая часть иностранных фанатов на ЧМ-2018 - поклонники iOS
Впрочем, нужно сделать оговорку: в выборке в основном люди с доходом выше среднего, которые могли себе позволить жить в гостиницах и регулярно посещать заведения, в которых есть сеть Hot-WiFi.
4. Язык
Основными языками мундиаля были английский и испанский.
Английский и испанский - главные языки ЧМ-2018
5. Где и что ели-пили
Чаще всего иностранцы подключались к Сети в ресторанах, барах и кафе.
Рестораны, бары и кафе - основные места отдыха иностранных болельщиков на ЧМ-2018
А любимые заведения - рестораны (преимущественно национальной кухни), а также бургерные в центре: на Никольской, Моховой, Новом Арбате, Кузнецком мосту.
Любимые рестораны, бургерные и кафе, в которых чаще всего подключались к Hot-WiFi иностранные болельщики