Команда будущего

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-06T19:01:23+03:00

Электромобили на городских улицах, «интеллектуальные» машины, движение которых все меньше зависит от усилий водителя, беспилотные транспортные средства…

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Для кого-то это лишь сцены из фантастического фильма, для работников Горьковского автозавода - абсолютная реальность.

Поколение NEXT

Первый электробус, разработанный инженерами ГАЗа, с успехом прошел испытания на реальном городском маршруте в Москве. И теперь столичное правительство заключило договор с компанией на поставку 100 таких машин.

Флагманские продукты «ГАЗель NEXT» и «ГАЗон NEXT» продаются не только в России, но и за рубежом. Наконец, беспилотные транспортные средства - это направление тоже развивают специалисты ГАЗа. Недавно по заводу стала курсировать в тестовом режиме пассажирская беспилотная «ГАЗель», после того как прошла испытания на полигоне. А первая партия машин с телематическим пакетом GAZ Connect уже отправилась к своим владельцам.

ГАЗ уже интегрирован в мировой автопром - ведет сотрудничество с зарубежными партнерами, работает на экспортных рынках. Поэтому неудивительно, что российская компания быстро освоила новейшие технологии, которые поначалу были доступны только ведущим мировым автогигантам. Для этого в течение последних нескольких лет компания не только проводила модернизацию производств и изучение мировых тенденций автопрома, но самое главное - готовила специалистов со школьной скамьи, которые должны участвовать в разработке транспорта будущего.

Помогают в этом собственные программы подготовки кадров. Например, программа «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России», которая реализуется совместно с благотворительным фондом «Вольное Дело». Завод поддерживает школьников и студентов в их увлекательном поиске инженерных решений, связанных с автоматизицией и роботизацией, организует кружки технического творчества, проводит соревнования автоматизированных систем - «Робокроссы».

Кстати, первые беспилотники на базе «ГАЗелей», созданные студентами совместно с автозаводскими инженерами, появились именно на Робокроссе. Сегодня уже более 70 выпускников программы «Робототехника» трудятся в инженерном центре ГАЗ и других подразделениях компании.

Елена Марштупа, директор по стратегическому развитию персонала и корпоративной культуре «Группы ГАЗ», рассказывает: «Мы сотрудничаем с профильными вузами, колледжами и техникумами, привлекая студентов к решению производственных задач. Ребята проходят у нас практику и защищают реальные дипломные проекты. Мы включаем в образовательные программы учебных заведений блоки, которые помогают студентам изучать современные тенденции в автомобилестроении. Так, на базе Нижегородского технического университета мы организовали кафедру «Создание продукта в автомобилестроении», в итоге студенты получают уникальные знания в нашем инженерном центре. Старт профессиональной карьеры у многих из них происходит именно на наших предприятиях».

Драйв от развития

Горьковский автозавод уже много лет сотрудничает с иностранными производителями, выпуская технику всемирно известных марок - Mercedes, Volkswagen, Skoda. А это - обязательство соблюдать все стандарты, действующие у иностранных партнеров, в том числе по подготовке специалистов. На базе корпоративного университета ГАЗа открылся новый тренинговый центр, где проходят подготовку рабочие конвейерных специальностей. Люди выполняют операции на учебном оборудовании, аналогичном тому, которое установлено в цехах. Всего примерно 24 тысячи человек ежегодно проходят обучение в корпоративном университете Горьковского автозавода.

В итоге, попадая на производство, каждый сотрудник прекрасно понимает, что такое конвейер, как себя нужно вести на рабочем месте, над какими проектами работает компания и какие возможности открываются для собственного развития. Помимо этого, когда молодой специалист устраивается на завод, за ним закрепляют наставника, который помогает быстро адаптироваться и поэтапно осваивать все более сложные операции. Когда-то ГАЗ стоял у истоков зарождения наставничества в нашей стране и продолжает эту традицию сегодня. Так, рабочий ГАЗа - участник чемпионата рабочих специальностей WorldSkills Russia Hi-Tech Евгений Земцов - курирует студентов Нижегородского автомеханического техникума по направлению «Электромонтаж». К нему прислушиваются, с ним с удовольствием общаются, просят совета. Такая форма передачи опыта очень популярна.

«Сегодняшняя молодежь - это поколение с иными ценностями и мотивацией. Они хотят не просто получать зарплату, им важно участвовать в интересных проектах, чувствовать себя членами одной команды, получать драйв от результатов своего труда, - говорит Елена Марштупа. - И у нас получилось создать возможности для развития. На ГАЗе проводится масса мероприятий, где каждый может показать свои способности - научно-технические конференции, конкурсы профессионального мастерства и так далее».

В числе новых методов обучения на ГАЗе - вебинары, дистанционная система E-learning. В арсенале «Онлайн академии» предприятия - 118 дистанционных курсов. Также на учебном портале есть тематические форумы и профессиональные сообщества для обмена опытом. Ежегодно в «Онлайн академии» ГАЗа проходят обучение порядка 8000 сотрудников.

Я б в директора пошел…

Начав путь на заводе с должности обычного рабочего, специалист, который хочет развиваться, может стать руководителем самого высокого уровня. Директор автозавода «ГАЗ» Андрей Софонов работает на предприятии с 2005 года. Прежде чем он стал руководителем одного из крупнейших автомобильных предприятий страны, Андрей прошел все ступени профессионального роста - от слесаря механосборочных работ и начальника участка до главного технолога и директора по производству.

Начав путь на заводе в качестве обычного рабочего, можно вырасти до руководителя самого высокого уровня. Автор фото: Михаил СОРОКИН.

В компании работает программа развития лидеров, которая готовит передовую команду специалистов, способных работать на сложных, ключевых должностях, решать задачи любой степени трудности. Каждый сотрудник может стать участником программы и пройти несколько этапов обучения, главный из которых - «Обучение боем». Направления подготовки настоящих командиров производств охватывают все сферы: разработка инновационных продуктов, соответствующих ожиданиям клиентов, освоение передовых технологий, инструменты «бережливого производства», завоевание новых рынков сбыта и другие.

«Участники программы значительно расширили свой функционал, им доверили дополнительные, более сложные задачи, они растут с профессиональной точки зрения, обретают новый опыт и находятся в поле зрения в случае поиска кандидатов на вакансии руководителей», - рассказывает директор по развитию персонала ГАЗа.

Сфера деятельности компании расширяется, марке ГАЗ уже тесно в России, впереди - новые рынки и новые высокотехнологичные продукты. Здесь ждут тех, кто встанет у руля проектов будущего. Например, сейчас ведется набор персонала на Автозаводе «ГАЗ». Приглашаются и представители рабочих специальностей, и производственные руководители, и инженерно-технические кадры, и IT-специалисты. Предпочтение отдается неравнодушным, увлеченным, готовым участвовать в сложных проектах и расти вместе с компанией.