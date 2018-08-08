Автомобили Mitsubishi торжественно проехали по Санкт-Петербургу

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-07T15:22:26+03:00

С 2 по 5 августа 2018 года в Санкт-Петербурге прошло одно из крупнейших международных мотоциклетных событий – ежегодный Российский Мотофестиваль St. Petersburg Harley Days

Изменить размер текста: A A

ООО «ММС Рус», официальный дистрибьютер автомобилей Mitsubishi в России, выступил официальным автомобильным партнером.

Для гостей фестиваля и жителей северной столицы был организован настоящий внедорожный тест-драйв рамного внедорожника Pajero Sport с дизельным двигателем. Гостей праздника так же ждал еще один сюрприз - новый кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross.

Кульминационным моментом St.Petersburg Harley® Days 2018 стал грандиозный Мотопарад, который возглавили автомобили Mitsubishi. Пестрая колонная из 4 000 мотоциклистов победоносно проследовала по центру города и финишировала на Площади Островского – главной площадке фестиваля.

В 2018 году на Фестивале побывало рекордное количество гостей – более 90 000 человек из почти 30 стран, среди которых Мальта, Камбоджа, Саудовская Аравия, Франция, Германия, Люксембург, Норвегия, Великобритания, Польша и другие.

Подробнее о фестивале: https://harleydays.ru/

О КОМПАНИИ ООО «ММС РУС»

ООО «ММС Рус» – эксклюзивный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, Казахстане и Белоруссии. Объем дилерской сети бренда на текущий момент составляет 100 дилерских центров, расположенных от Калининграда до Камчатки. В сентябре 2010 года Mitsubishi Motors Corporation осуществила запуск собственного производства в России под Калугой. В настоящий момент на заводе производится сборка моделей Mitsubishi Outlander и Pajero Sport в режиме полного цикла (CKD). Вот уже 27 лет автомобили марки Mitsubishi официально поставляются на российский рынок.

Подробная информация о модельном ряде Mitsubishi в России доступна на официальном сайте: www.mitsubishi-motors.ru

Официальные страницы Mitsubishi в России в социальных сетях: Facebook | VK | Instagram | Odnoklassniki

О MITSUBISHI MOTORS

Mitsubishi Motors Corporation – глобальная автомобильная компания, базирующаяся в г. Токио, Япония, и специализирующаяся на производстве внедорожников и пикапов, электрических и подключаемых гибридных транспортных средств. В 2009 году компания выпустила модель i-MiEV – первый серийный электромобиль, за которым последовал OUTLANDER PHEV в 2013 году – лидер продаж среди гибридных автомобилей в Японии и Европе. Штат Mitsubishi Motors насчитывает 30 000 сотрудников и производственные мощности, расположенные в Японии, Таиланде, Китае, Индонезии, на Филиппинах и в России. Такие модели, как PAJERO SPORT, L200 и OUTLANDER играют важную роль в росте компании. Общий объем продаж в 2017 финансовом году составил 1 101 000 единиц, а чистый объем продаж Mitsubishi Motors за 2017 финансовый год – 2,19 трлн иен. Компания Mitsubishi Motors присутствует на Токийской фондовой бирже.

Реклама