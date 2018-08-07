Прибыль  «Роснефти» превзошла все прогнозы

СЕГОДНЯ 16:55 2018-08-07T16:57:39+03:00

В первом полугодии компания получила прибыль 228 миллиардов рублей – в четыре раза больше, чем за тот же период 2017 года. Это позволяет ожидать дивиденды за I полугодие порядка 14,6 руб. на акцию

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На финансовые показатели «Роснефти» повлияли заметное подорожание нефти и рост спроса на нее в Азиатско-Тихоокеанском регионе, США и Индии. Почти все аналитики инвестиционных банков предрекали хорошие итоги полугодия, однако «Роснефть» превзошла прогнозы.

Ее выручка за 6 месяцев 2018 года по сравнению с 2017-м выросла больше, чем на треть - до 3,8 триллиона рублей. В долларах рост составил 29,3%. У других лидеров отрасли результаты немного скромнее: Shell подросла на 28,6%, BP – на 28,5%, Equinor – на 24,6%.

Чистая прибыль «Роснефти» выросла в апреле-июне в 2,8 раза до 228 миллиардов рублей, и в 2,4 раза в долларах – до 3,6 миллиарда. Чистая прибыль, по итогам полугодия составила 309 млрд руб., увеличившись в 4,1 раза год к году (в долларах – 5,1 миллиарда долларов при росте в 3,9 раза).

И здесь у «Роснефти» динамика роста (292,3%) самая высокая в отрасли: у BP чистая прибыль выросла на 230,7%, у Shell – на 134,6%, у Chevron – на 70,5%, у Equinor – на 0,4%, у ExxonMobil – на 16,8%, у Total – на 30%.

По показателю чистой прибыли результаты компании за II квартал и I полугодие превзошли консенсус-прогнозы всех ключевых инвестиционных банков.

А это сулит акционерам хорошие дивиденды, которые только за первое полугодие 2018 года могут быть выше, чем за весь прошлый год. Кстати, о возможности роста дивидендов главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин сообщил в июне на годовом собрании акционеров в Красноярске: «Принимая на себя все ограничения ответственности, связанные с обсуждением перспективной финансовой информации и предоставлением оценочных суждений, не исключаю, что в 2018 году мы увидим материальный рост дивидендных выплат. Предварительные прогнозные данные на базе прошедших месяцев предполагают двукратный рост чистой прибыли и дивидендных платежей от соответствующего уровня 2017 года».

По оценкам аналитиков Goldman Sachs, дивидендные выплаты «Роснефти» будут расти как минимум на 15% ежегодно и к 2020 году доходность бумаг составит 10%. Это абсолютный рекорд среди нефтегазовых компаний. Соответственно, и бумаги «Роснефти» будут самыми привлекательными в российском ТЭК.

Оптимизм экспертов обоснован. Как отметил Игорь Сечин, к настоящему времени основные стратегические приобретения, осуществленные в периоды низких цен на нефть, завершены - компания сосредоточена на органическом росте и монетизации синергий от приобретенных активов. Кроме того, «Роснефть» в первом полугодии более чем вдвое сократила размер краткосрочных финансовых обязательств. Все это дает акционерам уверенность в дальнейшем росте компании, ее акций и дивидендов.

Обыкновенные акции «Роснефти» по результатам отчетности обновили исторический максимум до 432,45 руб. за акцию. Рыночная капитализация компании теперь составляет 4,57 трлн руб. По стоимости обыкновенных акций «Роснефть» уже обогнала «Сбербанк», а скоро может догнать и с учетом привилегированных акций – капитализация самого дорогого банка составляет 4,64 трлн руб. Рост акций «Роснефти» несколько дней подряд обусловлен новостью о начале обратного выкупа и позитивной отчетностью.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Старший аналитик БКС Сергей Суверов: «Роснефть» прочно закрепилась в статусе лидера российского фондового рынка

«Акции компании бьют рекорды роста, обновляя исторические максимумы. Инвесторов вдохновили сильные финансовые результаты, которые компания опубликовала сегодня.

«Роснефть» показала прекрасную отчетность по второму кварталу: прибыль компании оказалась выше самых смелых прогнозов, увеличившись в 3 раза, а денежный поток вырос вдвое. Частично это объясняется хорошей конъюнктурой, в частности, ростом цен на нефть, но, с другой стороны, «Роснефть» также научилась извлекать синергию от уже купленных активов, в частности, от «Башнефти», и демонстрирует хороший контроль над издержками.

Учитывая новую дивидендную политику «Роснефти», в соответствии с которой компания намерена минимум дважды в год отдавать акционерам половину чистой прибыли, дивиденд компании за I полугодие может превысить показатель всего 2017 года».

Начальник аналитического отдела «Альпари» Александр Разуваев: «Роснефть» - одна из самых привлекательных компаний для инвестирования

«Исторический максимум в ценах, который мы сейчас видим, это еще не предел - есть потенциал дальнейшего роста бумаг. И «Роснефть», наверное, является одной из самых привлекательных компаний сейчас с точки зрения инвестирования. Доходность ее бумаг по итогам года ожидается на уровне 8% - это уже выше, чем банковский депозит».