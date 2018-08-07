«Это агрессия и оккупация»: президент Грузии возложил ответственность за «войну 08-08» на Россию

СЕГОДНЯ 19:00 2018-08-07T23:48:27+03:00

Как заявил президент республики Георгий Маргвелашвили, «оккупация» его страны началась даже не в августе 2008 года, а раньше, в 91-92 годах Фото: REUTERS

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Десятилетнюю годовщину «Августовской войны» официальная Грузия использует, чтобы продавить свою версию событий. Как заявил президент республики Георгий Маргвелашвили, «оккупация» его страны началась даже не в августе 2008 года, а раньше, в 91-92 годах.

— То, что делала и делает Россия против нашего суверенного государства — это война между Россией и Грузией, агрессия, оккупация, попрание международного права, — заявил 48-летний политик. Не отстают и местные СМИ — как уже писала «КП», события «08-08» тут почти официально именуют «Российско-грузинской войной». Именно в такой последовательности, как бы сразу утверждая, кто на кого напал.

Однако Сакартвело — все-таки парламентская республика, президент здесь — фигура номинальная. А вот реальный глава государства, 36-летний Мамука Бахтадзе, на памятных мероприятиях в честь десятилетия войны высказывался весьма сдержанно. На мифическую «московскую агрессию» почти не налегал, заявив о готовности «укреплять связи с Россией» — если, конечно, та «деоккупирует» Абхазию и Южную Осетию.

Впрочем, пока всё это больше похоже на попытку отвлечь народ от внутренних проблем. Так, всего полтора месяца назад предыдущий премьер Грузии Георгий Квирикашвили ушёл в отставку под давлением массовых протестов. Российские СМИ об этом почти не писали, но в мае-июне в Тбилиси и других городах продолжались многотысячные митинги с требованием раскрыть убийство двух школьников, Дато Саралидзе и Левана Дадунашвили, зарезанных в юношеской драке 1 декабря прошлого года. (По слухам, родственники убийц работали в прокуратуре, специально разваливая расследование).

Зато официальный Тбилиси вполне успешно возбудил против беглого президента Михаила Саакашвили (возглавлявшего страну как раз в Августе Восьмого) целую коллекцию уголовных дел. Но полностью солидарен с ним в главном: в Юго-Осетинском конфликте «виновата Россия». Тогда как ещё в 2009 году комиссия Евросоюза под руководством Хайди Тальявини, хоть и с рядом оговорок, пришла к выводу: начала войну Грузия.

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