2018-08-07T23:48:27+03:00
В мире

«Это агрессия и оккупация»: президент Грузии возложил ответственность за «войну 08-08» на Россию

Сражаясь с Саакашвили, официальный Тбилиси принял его сторону в Юго-Осетинском конфликте
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
Поделиться:
Как заявил президент республики Георгий Маргвелашвили, «оккупация» его страны началась даже не в августе 2008 года, а раньше, в 91-92 годахКак заявил президент республики Георгий Маргвелашвили, «оккупация» его страны началась даже не в августе 2008 года, а раньше, в 91-92 годахФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Десятилетнюю годовщину «Августовской войны» официальная Грузия использует, чтобы продавить свою версию событий. Как заявил президент республики Георгий Маргвелашвили, «оккупация» его страны началась даже не в августе 2008 года, а раньше, в 91-92 годах.

— То, что делала и делает Россия против нашего суверенного государства — это война между Россией и Грузией, агрессия, оккупация, попрание международного права, — заявил 48-летний политик. Не отстают и местные СМИ — как уже писала «КП», события «08-08» тут почти официально именуют «Российско-грузинской войной». Именно в такой последовательности, как бы сразу утверждая, кто на кого напал.

Однако Сакартвело — все-таки парламентская республика, президент здесь — фигура номинальная. А вот реальный глава государства, 36-летний Мамука Бахтадзе, на памятных мероприятиях в честь десятилетия войны высказывался весьма сдержанно. На мифическую «московскую агрессию» почти не налегал, заявив о готовности «укреплять связи с Россией» — если, конечно, та «деоккупирует» Абхазию и Южную Осетию.

Впрочем, пока всё это больше похоже на попытку отвлечь народ от внутренних проблем. Так, всего полтора месяца назад предыдущий премьер Грузии Георгий Квирикашвили ушёл в отставку под давлением массовых протестов. Российские СМИ об этом почти не писали, но в мае-июне в Тбилиси и других городах продолжались многотысячные митинги с требованием раскрыть убийство двух школьников, Дато Саралидзе и Левана Дадунашвили, зарезанных в юношеской драке 1 декабря прошлого года. (По слухам, родственники убийц работали в прокуратуре, специально разваливая расследование).

Зато официальный Тбилиси вполне успешно возбудил против беглого президента Михаила Саакашвили (возглавлявшего страну как раз в Августе Восьмого) целую коллекцию уголовных дел. Но полностью солидарен с ним в главном: в Юго-Осетинском конфликте «виновата Россия». Тогда как ещё в 2009 году комиссия Евросоюза под руководством Хайди Тальявини, хоть и с рядом оговорок, пришла к выводу: начала войну Грузия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Грузия 10 лет спустя: Горькое возвращение в Гори

Спецкор «КП» Дмитрий Стешин 10 лет назад был единственным российским журналистом, работавшим в Грузии во время войны 08.08.08, - и вот вернулся туда, где закавказскую республику Россия «принудила к миру» (подробнее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Эдвард ЧЕСНОКОВ

 
Читайте также
Грузия 10 лет спустя: Горькое возвращение в Гори
Спецкор «КП» Дмитрий Стешин 10 лет назад был единственным российским журналистом, работавшим в Грузии во время войны 08.08.08, - и вот вернулся туда, где закавказскую республику Россия «принудила к миру» [фото, видео, инфографика]
Новости 24
Высокий суд Лондона снял арест с активов Ананьевых
Бывший вице-президент Аргентины получил почти шесть лет тюрьмы за коррупцию
Джоли пожаловалась на «незначительные алименты» от Питта
Президент Эквадора назвал условие выхода Ассанжа из посольства
На Кипре психически больной мужчина протаранил ворота генконсульства РФ
Истребитель НАТО по ошибке выпустил боевую ракету над Эстонией
В Госдуму внесли законопроект о правилах упрощенного получения гражданства РФ
В Госдуму внесли законопроект о госрегулировании цен на бензин
«Победа» обжалует решение Верховного суда по ручной клади
Генерал США назвал новое российское оружие «слабым конкурентом»
Взрыв в Болонье: МВД Италии сообщило об одном погибшем и 95 пострадавших
Второе золото за три дня! Юлия Ефимова стала чемпионкой Европы в плавании на 200 метров брассом
Анастасия Фесикова стала чемпионкой Европы в плавании на 100 метров на спине
Суд арестовал все имущество Петросяна и Степаненко
Запрет на продажу алкоголя рядом с социальными учреждениями предложено было смягчить
В Москве задержали троих подозреваемых в избиении звезды «Такси» Сами Насери
Эксперт рассказал, как хакеры воруют пароли россиян
Суд арестовал дом и квартиру экс-главы департамента Минкульта РФ Бориса Мазо
Звезду фильма «Такси» прооперировали после драки в ночном клубе
Лещенко заявил, что Кобзон остается в больнице
Серийное производство модернизированного вертолета Ми-26Т2В начнется в 2019 году
Умер актер Игорь Славинский из «Возвращения Мухтара»
К 2030 году смертность на дорогах сократится до нуля
В Киеве предложили прекратить автобусное сообщение с Россией
Эксперт прокомментировал планы Порошенко заменить воинское приветствие ВСУ на «Слава Украине!»
"Жёлтый" уровень погодной опасности в Москве продлили на 8 августа
Западный Голливуд призвал убрать звезду Трампа с «Аллеи славы»
Еврокомиссия намерена сократить выдачу "золотых паспортов"
FIFA попросили не изолировать Крым от спортивных праздников