2018-08-08T02:52:14+03:00
Звезды

Его счастье - ее работа

Почему помощницы артистов переходят в новый статус - подруг и жен
Кира БУЛЫЧЕВА
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Виновницей развода юмористов называют личную помощницу Петросяна Татьяну Брухунову. Фото: facebook.com/tatyana.burunova, instagram.com/petrosyanevgenyВиновницей развода юмористов называют личную помощницу Петросяна Татьяну Брухунову. Фото: facebook.com/tatyana.burunova, instagram.com/petrosyanevgeny
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Жены, если с вашим супругом-артистом в качестве директора работает женщина (не важно, симпатичная или нет), вы и ваш брак, вполне вероятно, в опасности. Вы можете быть друг другу приятны, она и сама может быть замужем, сильно старше (моложе), умнее (глупее). Это все не важно. Важно то, что ваш супруг получает идеальную рабыню - преданную, выполняющую все желания работодателя, безропотно сносящую срывы, обеспечивающую едой-водой и всем необходимым, защищающую его как цербер от всех невзгод окружающего мира. Субординация вскоре исчезает - границы со временем смываются от тесного контакта. И связь при таких вводных не может не возникнуть. Поэтому не удивляйтесь, что вскоре на их отношения повлиять будет невозможно. Директор в курсе всего, что происходит, и если в вашей семье есть конфликты, то в разговорах по душам, конечно же, она будет на стороне вашего супруга.

Плюс, конечно, финансовый вопрос - чем исполнительней директор, тем больше он заработает. Вот эта любовь, замешенная на деньгах и подчинении, может стать таким наркотиком, от которого даже опытные и умные люди не в силах отказаться, несмотря на моральные рамки и красавицу жену.

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По ее словам, самое болезненное в данной ситуации то, что большинство информации поступает через СМИ без ведома всех заинтересованных сторон (подробности).

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