2018-08-07T12:03:47+03:00
Звезды

Бывшая жена Джигарханяна Виталина Цымбалюк прокомментировала развод Петросяна и Степаненко

Пианистка поделилась своими впечатлениями о скандальном бракоразводном процессе в эфире Радио «Комсомольская правда»
Денис СУХОВ
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Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: Антон Новодережкин/ТАССВиталина Цымбалюк-Романовская. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская прокомментировала скандальный развод Евгения Петросяна и Елены Степаненко в эфире Радио «Комсомольская правда».

По ее словам, самое болезненное в данной ситуации то, что большинство информации поступает через СМИ без ведома всех заинтересованных сторон.

«Потому что я считаю, что все-таки семья, ну, хотя если есть какая-то возможность отношений друг с другом, должны сами решить, какую информацию и как они хотят предоставить в прессу. Это, к сожалению, участь публичных людей и, я считаю, что, конечно, публичные люди, тем более артисты, они должны оставаться кумирами, они должны, прежде всего, оставаться артистами и их должны, прежде всего, запомнить по их творчеству», - пояснила Цымбалюк-Романовская.

Цымбалюк подчеркнула, что не симпатизирует ни одной из сторон бракоразводного процесса Петросяна и Степанян, но желает артистам долгой и счастливой творческой жизни независимо от дальнейшего развития событий.

Ранее стало известно, что Петросян и Степанян, которые уже 15 лет не живут вместе, подали друг против друга иски о разводе и разделе имущества. По словам адвоката Петросяна — Евгения Жорина — юморист был готов поделить имущество пополам, но достичь соглашения сторонам не удалось.

Напомним, в 2017 году Виталина Цымбалюк-Романовская сама прошла через скандальный развод со своим бывшим мужем, 82-летним актером и режиссером Арменом Джигарханяном. Тяжбы о разделе имущества продолжаются до сих пор.

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