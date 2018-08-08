Телеведущую Ангелину Вовк признали виновницей аварии на севере Москвы

СЕГОДНЯ 19:55 2018-08-08T20:22:18+03:00

Народная артистка РФ возмущена: протокол составили только со слов водителя другой машины [видео]

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Многолетняя ведущая телепрограммы «Песня года» Ангелина Вовк попала в аварию. Это произошло вчера на севере Москвы - на одном из перекрестков Беломорской улицы в Ховрино. О ДТП Вовк сама сообщила на своей страничке в Instagram.

angelina_vovk Телеведущая Ангелина Вовк попала в аварию в Москве

- Меня несправедливо признали виновницей! - возмущена 75-летняя телеведущая. - Протокол составлен с слов водителя, который меня подрезал. Я совершала поворот по стрелке направо из крайнего правого ряда. А нарушитель повернул направо из второго ряда. Произошло столкновение по касательной.

По словам Вовк, в ДТП никто не пострадал, обе машины получили незначительные повреждения.

Ясность в обстоятельства аварии могли бы внести видеокамеры. Но по словам телеведущей, в ее машине видеорегистратора нет, а были ли где-то на улице камеры - сотрудник Госавтоинспекции это даже не выяснял.

- Со мной в машине ехала моя коллега, но так как представители ГБДД всегда приезжают очень нескоро, она должна была уехать до их приезда. Свидетель у меня есть! - говорит Ангелина Вовк.

Телеведущая заявляет, что собирается добиваться справедливости. Из принципа.

- Поеду ГИБДД. Правда начальник этого батальона находится под арестом...

Об этом «Комсомолка» уже писала: руководителя отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Северному округу Москвы подполковника Анатолия Белоусова арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

ОФИЦИАЛЬНО

«7 августа 2018 года около 12.00 на пресечении улиц Беломорская и Дыбенко произошло ДТП, - комментируют в московском управлении ГИБДД. - В результате столкновения двух легковых автомобилей пострадавших нет, транспортные средства получили технические повреждения.

Водители вызвали на место происшествия наряд дорожно-патрульной службы.

Сотрудники полиции в ходе проведения регламентных действий по оформлению ДТП взяли объяснения с обоих водителей, зафиксировали положение транспортных средств и их повреждения.

Инспектор ДПС установил, что в действиях женщины-водителя имеются признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 12.14 КоАП РФ («Нарушение правил маневрирования»). В отношении неё возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном вышеуказанной статьёй КоАП РФ.

Факт нарушения ПДД подтверждает запись камеры городского видеонаблюдения, зафиксировавшая момент дорожно-транспортного происшествия».