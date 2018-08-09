2018-08-09T16:55:04+03:00
Тест на ВИЧ: Экспедиция

Акция Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция» пройдет Новосибирской области

С 11 по 16 августа в четырех городах области: Новосибирске, Бердске, Искитиме и Кубышеве можно будет пройти бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ в мобильных пунктах
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Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция», направленная на информирование граждан по проблемам ВИЧ/СПИДа и мотивирование населения к тестированию на ВИЧ-инфекцию, стартовала на Камчатке 12 июня и закончится 7 ноября в Калининграде. Акция проводится Министерством здравоохранения Российской Федерации совместно с Горьковским автомобильным заводом (ГАЗ). Она дает возможность пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и получить необходимую консультацию всем желающим. Мобильные пункты тестирования (МПТ) проследуют через 30 регионов Российской Федерации, охватив 120 городов.

Новосибирская область – уже 13-й регион на пути мобильных пунктов тестирования Минздрава России. С 11 по 16 августа брендированные белые автомобили с широкой красной лентой на бортах, ставшей международным символом борьбы со СПИДом, станут заметными элементами городского пейзажа Новосибирска, Бердска, Искитима, Куйбышева. На центральных площадях, в парках, около ночных клубов можно будет увидеть МПТ с надписями: «Тест на ВИЧ: Экспедиция». В МПТ специалисты ГБУЗ НСО Городской инфекционной клинической больницы №1, «Центра по профилактике и борьбе со СПИД» будут проводить бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию с дотестовым и послетестовым консультированием.

Остановки МПТ в оживленных местах позволят привлечь к тестированию на ВИЧ людей, которые в обычной жизни и не задумываются о проблеме ВИЧ/СПИД и не мотивированы к прохождению тестирования. Цель акции – призвать жителей нашей страны пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию, узнать свой ВИЧ-статус и еще раз обратить внимание на необходимость соблюдения простых правил профилактики этого заболевания.

Торжественная церемония, подводящая итоги тестирования на ВИЧ-инфекцию в Новосибирской области, а также символическая передача флага региона организаторам акции в знак участия края в акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция», пройдет 14августав Новосибирске по адресу: ул. Залесского, 6, Морфологический корпус НГМУ - главный вход, с 10:00 по 12:00.

Где и когда пройти тест на ВИЧ в Новосибирской области:

г.Новосибирск – 11-13августа

11 августа

Время: 11:00 - 19:00.

Адрес: г.Новосибирск,ул. Д. Ковальчук 179/2 (площадь им.Калинина).

11-12 августа – ночное тестирование

Время: 00:00 - 03:00.

Адрес: г.Новосибирск, ул.Гоголя, 15 (развлекательный комплекс «Юпитер»).

13 августа

Время: 11:00 - 19:00.

Адрес: г.Новосибирск, Красный проспект, 18 (Первомайский сквер Напротив Мэрии города Новосибирска).

г. Бердск – 11 августа

Время: 10:00 - 16:00.

Адрес: г.Бердск, ул.Первомайская, 12 (площадь перед центральным рынком – главный вход).

г. Искитим – 13 августа

Время: 10:00 - 16:00.

Адрес: г.Искитим, ул.Пушкина, 51 (площадь перед зданием Городской Администрации).

г. Куйбышев – 16 августа

Время: 12:00 - 16:00.

Адрес:г.Куйбышев, ул.Коммунистическая, 64

Следите за ходом акции в разделе «ТЕСТ НА ВИЧ: ЭКСПЕДИЦИЯ» и на сайте о профилактике ВИЧ/СПИДа: O-SPIDE.RU.

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