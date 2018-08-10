Связать по рукам и сердцам: Молодожёнов хотят обязать подписывать брачные контракты
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- Связать по рукам и сердцам: Молодожёнов хотят обязать подписывать брачные контракты.
- Хоть стой, хоть падай. Половина сотрудников российских офисов спят на работе.
- Хоть стой, хоть падай. "Сдуло шлюпку, как скорлупку". Пресс-служба спасателей Ставрополья три года пишет заголовки в рифму.
- Дави на газ. На вашу машину страховщики поставят б/у запчасти. И вас не спросят; На заводе Ford во Флэт Роке (США, штат Мичиган) с конвейера сошел 10-миллионный экземпляр модели Mustang. По такому поводу американская компания устроила праздник для своих сотрудников и поклонников.
- Давайте обсудим. В Италии туриста оштрафовали на 1 тыс. евро за кражу песка с пляжа. Магниты, тарелочки или кусок фрески. Что вы привозите с отдыха?
- Вот это кино! Что посмотреть на выходных.
- Инспектор гаджетов.
- Экспедиция КП "Вниз по матушке, по Волге".
- Коридоры власти.
- Выезд за границу закрыли для 2,7 млн граждан РФ!
Связать по рукам и сердцам: Молодожёнов хотят обязать подписывать брачные контракты