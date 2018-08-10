СЕГОДНЯ 07:05 2018-08-10T14:46:53+03:00

Связать по рукам и сердцам: Молодожёнов хотят обязать подписывать брачные контракты

Вероника Борисенкова и Сергей Краснов обсуждают с экспертами и слушателями, созрело ли наше общество для этого

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Главные темы:

- Связать по рукам и сердцам: Молодожёнов хотят обязать подписывать брачные контракты.

- Хоть стой, хоть падай. Половина сотрудников российских офисов спят на работе.

- Хоть стой, хоть падай. "Сдуло шлюпку, как скорлупку". Пресс-служба спасателей Ставрополья три года пишет заголовки в рифму.

- Дави на газ. На вашу машину страховщики поставят б/у запчасти. И вас не спросят; На заводе Ford во Флэт Роке (США, штат Мичиган) с конвейера сошел 10-миллионный экземпляр модели Mustang. По такому поводу американская компания устроила праздник для своих сотрудников и поклонников.

- Давайте обсудим. В Италии туриста оштрафовали на 1 тыс. евро за кражу песка с пляжа. Магниты, тарелочки или кусок фрески. Что вы привозите с отдыха?

- Вот это кино! Что посмотреть на выходных.

- Инспектор гаджетов.

- Экспедиция КП "Вниз по матушке, по Волге".

- Коридоры власти.

- Выезд за границу закрыли для 2,7 млн граждан РФ!