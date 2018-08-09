Samsung представила Galaxy Note 9 - самый дорогой смартфон на Android

СЕГОДНЯ 21:11 2018-08-09T21:17:51+03:00

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Корпорация Samsung представила долгожданную новинку - 9-ю версию смартфона из линейки Galaxy Note. Дивайс сразу побил все рекорды: оказалось, что модель смартфона с 512 гб встроенной памяти в России будет стоить 90 тысяч рублей. Таким образом, Galaxy Note 9 оказался самым дорогим смартфоном на ОС Android на сегодняшний день.

Кроме ценника, Samsung смог удивить пользователей и размером аккумулятора – по словам представителей компании, 4000 мА/ч хватит на целый день полноценной работы устройства. Для тех, кому этого недостаточно, разработчики корейского вендора предложили специальную беспроводную зарядку на базе QuickCharge 2.0, которая может заряжать сразу два гаджета одновременно.

Tехнические характеристики Galaxy Note 9 утекли в Сеть задолго до релизаФото: REUTERS

Основной фишкой устройства стали камеры. Оптика основной камеры позволяет изменять значение диафрагмы от f/1.5 до f2.4 – для дневной и ночной съемки. Кроме того, смартфон научился показывать уведомления о том, что снимок мог получиться не слишком удачным. Например, если человек на фото моргнул, снимок оказался смазанным, или же вы ухитрились сфотографировать свой собственный палец.

Корпорация Samsung представила долгожданную новинкуФото: REUTERS

Впрочем, эти подробности стали известны ещё задолго до презентации: за несколько недель до премьеры техноблогеры успели обсудить все нюансы Galaxy Note 9.

Продажи смартфона начнутся уже 31 августаФото: REUTERS

Внешне же новинка практически не отличается от своего предыдущего собрата – все те же 6,4 дюйма и AMOLED-экран с разрешением 2960х1440 пикселей. Изменилось лишь расположение сканера отпечатков пальцев: он переехал вниз под основную камеру устройства.

Продажи смартфона начнутся уже 31 августа. Всего доступно три расцветки корпуса: черный, синий и медный.