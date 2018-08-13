Как энтузиасты научили всю Чукотку любить бадминтон, а теперь с помощью игры спасают больных детей

СЕГОДНЯ 12:10 2018-08-13T12:20:20+03:00

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Россияне привыкли, что Чукотка – это страна золота, холода и ветров, а еще, что там был губернатором Роман Абрамович….. Также думают, что здесь ходят в шкурах, много курят и пьют. Но есть другая Чукотка – спортивная. И влюблена она в не самый очевидный для России вид спорта – в бадминтон.

Считается, что в него хорошо играют в основном китайцы, корейцы и малазийцы… Но бадминтон прижился и в столице Чукотки – Анадыре, и в городе атомщиков – Билибино.

- 15 лет назад в Анадырь бадминтон привезла Елена Ивановна Видякова - она приехала сюда работать в департамент социальной политики и буквально заразила всех коллег этим видом спорта. Поначалу нам казалось, что он простой, "пляжный". Но попробовав сыграть, мы поняли, что это не так просто, - вспоминает член чукотской Федерации бадминтона, тренер детской секции Наталья Белоконева.

Подростки начали выезжать на соревнования и в другие регионы РоссииФото: Из личного архива

За несколько лет новый вид спорта покорил жителей региона: в него начали играть все - рабочие, госслужащие, пенсионеры. Сейчас в Анадыре каждый день проходит хотя бы одна тренировка по бадминтону. Работники крупнейшего предприятия Чукотэнерго привезли любовь к этому виду спорта в разные города Чукотки, а судьи создали целую отдельную секцию.

Энтузиасты создали на Чукотке Федерацию бадминтона и начали проводить соревнования.

- У нас нет штатных сотрудников, но мы пытаемся сделать этот вид спорта доступным и заинтересовать им как можно больше жителей, - говорит Наталья Белоконева. - А чтобы спорт жил - в него надо увлекать детей.

Первыми учениками детской секции стали родные дети участников Федерации бадминтона. Но скоро к ним присоединились воспитанники Реабилитационного центра Анадыря. Здесь живут представители малых коренных народов Севера (чукчи, эскимосы, эвены). Само название центра говорит, что детям нужна помощь - четверо являются круглыми сиротами, а 17 человек остались без попечения родителей. Всего в центре заботятся о 38 ребятах, и 28 из них – дети с ограниченными возможностями здоровья. Ограничение связано с поражением центральной нервной системы и, как следствие, умственной задержкой в развитии.

Занятия в секции помогают ребятам развиваться не только физически, но и творческиФото: Из личного архива

- Как правило, это дети родителей, страдающих алкоголизмом. Алкоголь - это настоящий бич коренных народов Севера, а последствия, к сожалению, сказываются на детях, - рассказывает Наталья. - Однако, этот факт не мешает нам вместе тренироваться. Эти дети могут бегать, прыгать и бадминтон позволяет найти выход их энергии.

Энтузисты мечтают, чтобы детская секция начала работать на базе спортивной школы. А пока - серьезно помогают гранты. Благодаря фонду Президентских грантов удалось арендовать помещение, приобрести награды, форму и даже провести диагностику детей. Кроме того, Федерация организует спортивные праздники и соревнования и помогает ребятам открывать в себе новые таланты и предрасположенность к национальной культуре: танцам и вокалу.

Взрослые наставники помогают детям полюбить не только спорт, но и национальную культуруФото: Из личного архива

Бадминтон помогает воспитанникам центра почувствовать любовь и заботу. Ведь эти дети не знают родительской ласки, а с бабушками и дедушками никогда не общались. Спортсмены-любители, которые занимаются с ребятами, стараются баловать их подарками. А бабушки и дедушки из Союза пенсионеров Чукотки стали активными болельщиками на соревнованиях.