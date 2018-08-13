Сталин курил в форточку украдкой от охраны: как партия заботилась о здоровье советских вождей
Об малоизвестных фактах охраны здоровья советских вождей рассказал один из авторов книги «Лечсанупр Кремля» - советник директора ФСО России, доктор исторических наук, профессор Сергей ДЕВЯТОВ
Сталин курил в форточку украдкой от охраны: как партия заботилась о здоровье советских вождейФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:
Сталин курил в форточку украдкой от охраны: как партия заботилась о здоровье советских вождей
00:00
00:00