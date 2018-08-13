2018-08-13T16:20:33+03:00
Москва. Кремль

Сталин курил в форточку украдкой от охраны: как партия заботилась о здоровье советских вождей

Об малоизвестных фактах охраны здоровья советских вождей рассказал один из авторов книги «Лечсанупр Кремля» - советник директора ФСО России, доктор исторических наук, профессор Сергей ДЕВЯТОВ
Александр ГАМОВ@gamov1
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Сталин курил в форточку украдкой от охраны: как партия заботилась о здоровье советских вождейСталин курил в форточку украдкой от охраны: как партия заботилась о здоровье советских вождейФото: "КП" Архив
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Сталин курил в форточку украдкой от охраны: как партия заботилась о здоровье советских вождей

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