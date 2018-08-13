Новые «Деффчонки»: Скромняга Пална познала мужчин и пошла вразнос

СЕГОДНЯ 01:06 2018-08-13T00:59:27+03:00

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- Кино - дело такое: снимается сначала конец, потом середина, потом опять конец, потом тут же начало, так что у меня все смешалось в голове. Самой интересно узнать, что там в итоге и почему, - признается актриса Анастасия Денисова.

В «Деффчонках», напомним, она сыграла скромнягу Катю, которую все называют просто Пална.

Комедийный сериал про трех провинциалок, покоряющих Москву, закончился еще в 2015 году пятым сезоном, но продюсеры подумали-подумали и решили снять продолжение. И в итоге вернули героинь обратно в Саратов.

- Пална стала очень большим человеком (топ-менеджером на заводе. - Авт.). Она откроется с новых сторон и для своих подруг, и для зрителя - у нее будет много мужчин, - раскрывает интригу Денисова. - Очень много! Пошла вразнос. И неожиданные будут мужчины... Она для меня абсолютно живой человек. Когда мы долго снимали, без перерыва, мне друзья говорили: «Хватит уже говорить, как Пална!» Мы, конечно, с ней давно сроднились, это часть меня. Я ее не оправдываю, но с каждым разом начинаю все больше и больше ее понимать.

- Пална все время пытается похудеть. Почему девушки сидят на диетах, даже если объективно в этом нет необходимости?

- Это, наверное, единственная черта в моей героине, бороться с которой мне очень хотелось бы ее научить. Но тогда пропадет персонаж! Что касается карьеры и житейских вопросов, у нее есть свое мнение, а здесь она поддается общественному давлению. И, собственно, в этом проблема большинства девушек. Всех призывают к спортивному образу жизни, к тонкой талии, к одинаковым бровям. А ведь есть индивидуальность. Нет, я тоже против ожирения. Но я в жизни всякие этапы прошла и уже не стремлюсь к общественным стандартам. Если мне захочется или это будет продиктовано ролью, мне не составит труда похудеть. Но в жизни я очень люблю вкусно поесть и не переживаю из-за этого. А мой персонаж пытается худеть, у нее ничего не получается, от этого она очень сильно страдает. И еще больше хочет есть... Есть одно лекарство: люди, которые полюбят и примут человека таким, какой он есть. Это дает веру в себя. Просто нужно дождаться этого человека.

- Для прошлых сезонов вы специально набирали вес, а в межсезонье худели обратно. Сколько пришлось набрать в этот раз?

- 3 - 4 килограмма - это в принципе некритично. Меня попросили не злоупотреблять сильным похудением.

«Деффчонки-6». Понедельник - четверг, 20.00, ТНТ.