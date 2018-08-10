Маколея Калкина трижды звали в «Теорию большого взрыва», но он был непреклонен

СЕГОДНЯ 13:35 2018-08-10T13:33:35+03:00

Звезда фильма «Один дома» не жалеет о том, что потерял возможность заработать сотни миллионов долларов

Изменить размер текста: A A

Маколею Калкину сейчас 37, но большинство зрителей до сих пор понят его как шкодливого мальчугана из фильмов «Один дома» и «Богатенький Ричи» - а ведь с момента съемок прошло уже больше двадцати лет.

На днях в радиоинтервью с американским комиком Джо Роганом Калкин признался, что мог кардинально изменить свою карьеру, но сам отказался от выигрышного лотерейного билетику. Дело в том, что Маколею предлагали роль в одном из самых популярных комедийных сериалов всех времен - «Теория большого взрыва». И не однажды.

- Продюсеры пришли ко мне и рассказали сценарную заявку: «Два чудика-астрофизика живут в одной квартире и тут к ним подселяется красивая девушка. Бумц!». А я ответил: «Спасибо, но нет, я пока еще в порядке», — поделился Калкин.

Актер сообщил, что с подобными предложениями представители сериала приходили к нему еще дважды, но он каждый раз отказывал им.

- У меня были бы сотни миллионов долларов сейчас, если бы я ввязался в это дело. Но с другой стороны, сейчас бы я бился головой об стену, — размышляет Маколей.

«Теория большого взрыва» начала выходить в 2006 году, а в сентябре этого года в эфире покажут уже 12-й сезон сериала. Главные мужские роли в нем исполняют Джим Парсонс и Джонни Галэки, а женскую Кэйли Куоко.

КСТАТИ

12 сезон "Теорим большого взрыва" стартует 24 сентября 2018 года

Веселые истории из жизни двух молодых физиков-"ботанов" Шелдона Купера и Леонарда Хофстедтера, их привлекательной соседки по имени Пенни, а также их друзей — таких же ботанов, астрофизика Раджеша Кутраппали и инженера Говарда Воловица (подробности)

МЕЖДУ ТЕМ

Создатель "Теории большого взрыва" Чак Лорри: Мы так долго обсуждали с Джими Парсонсом детство его персонажа, что спустя 10 лет решили снять сериал о юном Шелдоне

Знаменитый сценарист, режиссер и продюсер ("Два с половиной человека" тоже его рук дело) рассказал, как к нему пришла идея расширить вселенную "Теории..", как они выбрали актера для роли Шелдона и как трудно совместить в одном проекте политику и марихуану (подробности)