2018-08-10T15:34:41+03:00
Вниз по матушке, по Волге

Экспедиция «Вниз по матушке, по Волге» дошла до Тольятти, прошлась по Аллее братвы и попытались отобедать в столовой АвтоВАЗа

Год назад корреспонденты «КП» прошли полпути по великой реке. А сейчас Владимир Ворсобин, Дмитрий Стешин и Виктор Гусейнов замахнулись на вторую половину…
Дмитрий СТЕШИНВероника БОРИСЕНКОВАСергей КРАСНОВ
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Год назад корреспонденты «КП» прошли полпути по великой реке. А сейчас Владимир Ворсобин, Дмитрий Стешин и Виктор Гусейнов замахнулись на вторую половину…Год назад корреспонденты «КП» прошли полпути по великой реке. А сейчас Владимир Ворсобин, Дмитрий Стешин и Виктор Гусейнов замахнулись на вторую половину…
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Экспедиция «Вниз по матушке, по Волге» дошла до Тольятти, прошлась по Аллее братвы и попытались отобедать в столовой АвтоВАЗа

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